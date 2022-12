Lindau Islanders müssen auch Heimspiel gegen Höchstadt verschieben

Auch das Heimspiel der EV Lindau Islanders in der Eishockey-Oberliga Süd gegen die Höchstadt Alligators am Sonntag (18 Uhr) muss verschoben werden. Das haben die Islanders am Samstagmittag bekanntgegeben. Nach einer „erneut langen und schlaflosen Nacht unserer Verantwortlichen und vielen Gesprächen“, wie es in der Mitteilung heißt, haben die Lindauer keinen neuen Goalie „organisieren können“.

Nachdem bereits Matthias Nemec mit einer Oberkörperverletzung wochenlang außer Gefecht gesetzt wurde, verletzten sich kurzfristig auch alle drei anderen Goalies. Leon Doubrawa erlitt im Spiel gegen Garmisch eine Gehirnerschütterung und ist vorläufig krankgeschrieben. Dieter Geidl, Förderlizenzspieler aus Kaufbeuren, kam zwar am Donnerstag in Lindau an, wurde ab sofort wieder zurückbeordert. In Kaufbeuren fällt ein Torhüter verletzt aus, weshalb Geidl als Backup in der DEL2 einspringen muss. Timo Polzer ist beim Jugendtraining auf die Hand gefallen und erhielt einen Gipsverband angelegt.

„Die Lindauer bedanken sich auch ausdrücklich bei den Höchstadt Alligators und dem DEB für die unkomplizierte Kommunikation und Verschiebung der Partie“, teilen die Islanders mit. Der Nachholtermin für das Spiel gegen Höchstadt steht bereits fest – gespielt wird am Dienstag, 14. Februar, um 19.30 Uhr.

Karten für das Spiel am Sonntag behalten für das Spiel am 14. Februar ihre Gültigkeit. Wer an diesem Tag nicht in die Eishalle kann kann oder seine schon gekaufte Tageskarte zurückerstattet bekommen möchte, soll sich per Mail an die Geschäftsstelle der Islanders wenden: gst@evlindau.com.

Den Blaulichttag haben die Islanders damit aber nicht abgesagt, er wird nun um eine Woche verschoben. Nun sind alle Mitglieder und Helfer von Freiwilligen Feuerwehren, Rotem Kreuz, Technischem Hilfswerk, Wasserwacht und Kriseninterventionsdienst aus Lindau und dem Landkreis bei freiem Eintritt zum Spiel der Islanders am Sonntag, 11. Dezember (18 Uhr), gegen die Starbulls Rosenheim eingeladen.

Das Heimspiel des EVL gegen den SC Riessersee am kommenden Mittwoch, 7. Dezember, steht aktuell nicht auf der Kippe.