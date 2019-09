Lindau Islanders kassieren zum Oberliga-Auftakt deftige Niederlagen

Die Zielvorgabe war eindeutig: Mit Spektakel-Eishockey sollen die EV Lindau Islanders in ihrer vierten Saison in der Oberliga Süd für Furore sorgen. So haben es sich zumindest die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Bernd Wucher, den Sportlichen Leiter Sascha Paul und Trainer Chris Stanley vor der neuen Spielzeit vorgenommen. Doch statt Spektakel gab es für die neu zusammengestellte Lindauer Mannschaft und die Fans zum Auftakt der Saison vor allem eines: Enttäuschung.

Denn die EV Lindau Islanders sind denkbar schlecht in die Oberliga gestartet. Nachdem es zum Auftakt am Freitagabend eine deftige 0:6-Niederlage beim EC Peiting setzte, mussten sich die Lindauer am Sonntagabend im ersten Heimspiel dem EV Füssen mit 2:5 geschlagen geben. „Es tut mir leid für die Zuschauer, die das anschauen mussten“, sagte Headcoach Chris Stanley nach der zweiten deutlichen Niederlage innerhalb von drei Tagen. „Wir spielen wie eine Mannschaft voller Individualisten, aber nicht zusammen.“

In der Tat zeigte der EV Füssen, der von vielen Experten als einer der ärgsten Konkurrenten der Lindauer im Kampf um Platz zehn und den damit verbundenen direkten Klassenerhalt angesehen wird, die reifere Spielanlage. Der Aufsteiger aus dem Allgäu war den Islanders in Sachen Spielfreude und Aggressivität überlegen – und zeigte sich vor allem vor dem Tor kaltschnäuziger.

Der EVL hingegen offenbarte wie schon in Spiel eins ein frappierendes Problem: In Unterzahl sind die Islanders zu anfällig. Schon beim 0:6 gegen Peiting musste die Mannschaft von Chris Stanley vier Gegentore in Unterzahl hinnehmen. Und auch gegen Füssen brachte eine Strafe die Lindauer früh ins Hintertreffen. Nach knapp acht Minuten fälschte Füssens Marco Deubler einen Schuss von Marc Besl durch die Schoner von EVL-Torhüter Michael Böhm zum 1:0 ins Tor ab. „Unterzahl ist harte Arbeit. Da müssen wir mehr Willen zeigen“, sagte der enttäuschte Stanley.

Auf der anderen Seite offenbarten die Isländer im eigenen Powerplay deutliche Schwächen. So ließen sie eine vierminütige Überzahl, während der die Lindauer über zwei Minuten mit zwei Mann mehr auf dem Eis standen, ungenutzt. „Für uns war das der Dosenöffner“, sagte Füssens Trainer Andreas Becherer nach dem Spiel. „Wir haben alles reingehauen und gesehen, was heute hier möglich ist.“ Mit dem 0:1 ging es in die Drittelpause.

Direkt nach der Pause der nächste Nackenschlag für die Islanders: Marius Keller traf nach einem Tempogegenstoß zum 2:0 für die Gäste (24.). Nur drei Minuten später durften dann auch die Lindauer erstmals jubeln. Die Gastgeber spielten ihre erneute Überzahl dieses Mal besser aus und Jan Hammerbauer traf zum ersten Lindauer Tor in der neuen Spielzeit (27.).

Doch auch dieser Treffer brachte keine Energie ins Spiel der Islanders. Stattdessen gab es, erneut in Unterzahl, den nächsten Nackenschlag. Tobias Meier nutzte das Powerplay zum 3:1 für den EV Füssen. Fortan waren von den 575 Zuschauern in der Lindauer Eisarena nur noch die rund 30 mitgereisten Füssener Fans zu hören.

Dies änderte sich erst in der 47. Minute, als Ludwig Nirschl eine Vorlage von Brent Norris zum 2:3 ins kurze Eck verwandelte. Anschließend entwickelte sich eine hart umkämpfte und hitzige Schlussphase – mit dem besseren Ende für den Aufsteiger aus Füssen. In Unterzahl sorgte Dejan Vogl fünf Minuten vor Schluss für die Entscheidung. Marius Keller sorgten mit seinem zweiten Treffer ins leere Lindauer Tor für den 2:5-Endstand (58.)

Bereits am Mittwoch, 19.30 Uhr, kommt der Höchstadter EC zum nächsten Spiel nach Lindau. EVL-Trainer Chris Stanley bleibt nur eine Trainingseinheit, um seine Mannschaft wieder aufzubauen. „Im Moment sind wir nicht bereit in Kopf und Körper. Das müssen wir reparieren.“