Lindau Islanders holen weiteren Stürmer

Kurz vor dem erneuten Restart am Freitagabend in Selb (20 Uhr) hat der Eishockey-Oberligist EV Lindau Islanders erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der 31 Jahre alte Stürmer Nikolas Oppenberger kehrt nach sechs Jahren zurück nach Lindau. In der Bayernliga verbrachte der gebürtige Kemptner schon drei Spielzeiten (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014) am Bodensee. Oppenberger war mit Ausnahme seines ersten Engagements in Lindau (62 Scorerpunkte in 72 Spielen) hauptsächlich bei Allgäuer Clubs aktiv. Die Vorbereitung auf diese Spielzeit in der Bayernliga absolvierte der Stürmer mit den Sharks des ESC Kempten in diesem Herbst komplett. Das Verbot des Amateur- und Freizeitsports beendeten Oppenbergers Bayernliga-Pläne. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Stürmer in sieben Saisonspielen bereits 17 Scorerpunkte erzielt.

Die Kontakte nach Lindau rissen nie ab, nach mehreren Probetrainings wurde man sich nun über einen Kontrakt bis zum Saisonende schnell einig. Die Verantwortlichen der Lindauer bedanken sich beim ESC Kempten, der Oppenberger sofort freigab. „Im Training zeigte Nikolas, dass er sich in Lindau sofort wieder sehr wohl fühlte. Seine Leidenschaft fürs Eishockeyspielen ist noch immer ungebrochen. Er ist ein Charakterspieler, der immer diesen gewissen Siegeswillen verkörpert, den wir momentan brauchen“, sagt Sascha Paul, Sportlicher Leiter der Islanders, zum Transfer des Kempteners.