Lindau Islanders fahren mit zwei Rückkehrern nach Deggendorf

Es ist bislang nicht die Saison der Lindauer Eishockeyspieler. Nach acht Spielen haben die Islanders in der Oberliga nur drei Zähler geholt und rangieren damit auf dem letzten Tabellenplatz, dazu hat Dominik Ochmann dem Verein den Rücken gekehrt. Entsprechend demütig gehen die Lindauer die nächsten Aufgaben an.

Das erste Spiel am kommenden Wochenende bestreiten die Islanders am Freitag um 20 Uhr beim aktuellen Sechsten Deggendorfer SC (live auf SpradeTV). „Das mit Topspielern gespickte Team von der Donau wird uns alles abverlangen, aber wir wollen dem Favoriten von Beginn an Paroli bieten und bestenfalls den ein oder anderen Punkt entführen“, äußert sich Lindau respektvoll. Zugleich haben die Islanders die Rückkehr zweier Spieler angekündigt: „Verteidiger Raphael Grünholz wird nach überstandener Verletzung ab dem kommenden Wochenende seine ersten Spiele dieser Oberligasaison bestreiten können, ebenso wird auch Stürmer Julian Tischendorf wieder zum Team stoßen.“

Die Chance sehen die Islanders in der Ausgeglichenheit der Oberliga Süd. „An einem guten Abend kann jeder jeden schlagen“, sind die Lindauer überzeugt. „Mit einer engagierten und leidenschaftlichen Mannschaftsleistung wollen wir dem Favoriten aus Deggendorf das Spiel so schwer wie möglich machen.“ Dabei will das Schlusslicht sich andere Mannschaften als Vorbild nehmen. „Der Saisonverlauf des DSC war bisher geprägt von einem Auf und Ab. Vier Siegen stehen auch vier Niederlagen gegenüber und dies teils gegen Mannschaften, denen die Deggendorfer auf dem Papier sicherlich überlegen gewesen wären.“

Demnach schätzt Lindau die Deggendorfer nach ihrem großen Umbruch im Sommer (16 Abgänge, 18 Neue) stark ein. „Auf der Zugangsseite stehen namhafte Akteure“, urteilen die Lindauer und beglückwünschen den Sportlichen Leiter Thomas Greilinger – in Personalunion auch noch Spieler – insbesondere zur Verpflichtung der Pielmeier-Brüder (Thomas und Timo), die damit zu ihrem Jugendclub zurückgekehrt sind. Mit Mark Heatley befindet sich ein weiteres bekanntes Gesicht im Kader des DSC: Er spielte im Vorjahr noch für die Islanders.

Zwei Tage nach dem Auftritt in Deggendorf hat Lindau dann ein Heimspiel. In der heimischen Eissportarena gibt es am Sonntag das Duell gegen den neuntplatzierten EV Füssen (18 Uhr, live auf SpradeTV).