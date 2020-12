Lindau Islanders drängen gegen Landsberg und Höchstadt auf Wiedergutmachung

Und wieder grüßt das Murmeltier. Analog zur US-amerikanischen Filmkomödie, in der Bill Murray in einer Zeitschleife festsitzt, erleben auch die EV Lindau Islanders am kommenden Wochenende ein Déjà-vu. Wie schon zum Saisonauftakt der Eishockey-Oberliga Süd heißen die Lindauer Gegner Landsberg Riverkings und Höchstadt Alligators. Allerdings möchten die Inselstädter bei der Auswärtspartie am Freitag (20 Uhr) in Landsberg und beim Heimspiel am Sonntag (18 Uhr, beide Spiele live bei Sprad TV) den Spieß umdrehen und im Gegensatz zum Saisonstart vor einem Monat, als beide Partien (3:4 und 1:7) verloren gingen, die Punkte diesmal selbst einheimsen.

Rückenwind versprechen sich die Islanders vom Derby-Erfolg gegen Memmingen. „Der Sieg im letzten Spiel war für das Team ein Befreiungsschlag“, sagt Cheftrainer Gerhard Puschnik laut Mitteilung des Vereins. „Man hat im Training gemerkt, dass eine große Last von den Spielern gefallen ist. Wir haben uns in allen Teilen verbessert und die Jungs wissen, dass es nur mit großen Herzen und viel Leidenschaft geht.“ Im Heimspiel am Sonntag gegen den alten Rivalen aus Höchstadt bieten die Islanders noch ein besonderes Schmankerl: Tobias Fuchs, Meistertorschütze gegen die Alligators im Bayernliga-Finale 2015, kehrt nach seinem Karriereende im Februar als Co-Kommentator zurück in die Eissportarena.

Im Vergleich zum Hinspiel gab es im Kader der Landsberger eine Veränderung. Der DEL2-erfahrene Verteidiger Patrick Seifert, der dem Aufsteiger mit einem Try-Out-Vertrag zur Verfügung stand, spielt mittlerweile beim Lindauer Kooperationspartner Ravensburg Towerstars. Nach dem desolaten Hinspiel am ersten Oberliga-Wochenende zu Hause gegen die Oberbayern, bei dem die Islanders eine deftige 1:7-Niederlage einstecken mussten, wollen die Lindauer beim Rückspiel in Landsberg zeigen, dass dies nur ein Ausrutscher war. Auch die knappe 3:4-Niederlage nach einer umkämpften Partie in Höchstadt, als die Islanders zweimal in Führung lagen und am Ende doch ohne Punkte an den See zurückreisen mussten, lässt am Sonntag beim Rückspiel im Eichwald ein spannendes Duell erwarten.