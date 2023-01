Lindau Initiative kritisiert: Gartenschau und GTL waren Rat wichtiger als Schulen

Die Lindau Initiative (LI) kritisiert den Antrag der 21 Stadträte, die Mittel für weitere Planungen einer neuen Mittelschule in den Haushalt aufzunehmen. Denn damit rücke das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts in weite Ferne, so die LI in einer Presseerklärung.

Es sei erfreulich, dass CSU, JA, Bunte Liste, ÖDP, FB und BU sowie Andreas Reich „ihr Herz für unsere Kinder und Schulen entdeckt haben“, schreibt Jürgen Müller für die LI. Der Zustand der Schulen und die Notwendigkeit einer neuen Mittelschule seien aber nicht erst seit heute bekannt, „sondern auch zu Zeiten, als diesen Gruppierungen unter anderem der Neubau der GTL bei der Kläranlage und eine Gartenschau wichtiger waren, als die Mittel für die Verbesserung der Schulsituation zu verwenden“.

Kostenermittlungen derzeit „alles andere als realistisch“

Die Rechtsaufsicht und auch die Lindau Initiative hätten vor immer neuen Schulden gewarnt und zu einer soliden Haushaltsführung geraten. Der neue Kämmerer und die Oberbürgermeisterin hätten „mit klaren Worten“ bei der Bürgerversammlung und bei den Sitzungen des Finanzausschusses auf die Situation hingewiesen, auch wenn das „alles andere als populär“ sei.

So könnte sie aussehen: Der Entwurf der Mittelschule Lindau, der beim Architektenwettbewerb den ersten Platz gewonnen hat, besteht aus drei Clustern. (Foto: Barbara Baur)

„Der Antrag der 21 Stadträte, die Mittel (rund 3 bis 3,5 Millionen Euro) für weitere Planungen einer neuen Mittelschule in den Haushalt aufzunehmen, lässt das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts in weite Ferne rücken“, schreibt Müller und ergänzt: „Da kann die LI nicht mitmachen.“

Darüber hinaus sei die LI der Meinung, dass Kostenermittlungen derzeit „alles andere als realistisch“ sein können für einen eventuellen Baubeginn in ein paar Jahren. Nicht umsonst habe beispielsweise die GWG die Umsetzung des Baugebietes Oberes Rothenmoos gestoppt. Bei täglich wechselnden Baupreisen lasse sich nach Aussage des GWG-Geschäftsführers keine vernünftige und tragfähige Kostenberechnung erstellen. Die LI appelliert daher: „Das gemeinsame Ziel bei den Haushaltsberatungen im Februar muss sein, einen genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen.“