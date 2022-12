Lindau Initiative fordert Erhalt der Kleingärten

Jürgen Müller, Stadtrat und Vorsitzender der Lindau Initiative (LI), hat bei der Mitgliederversammlung der Gruppierung zu aktuellen Themen der Stadtpolitik Stellung genommen. Die wichtigsten Themen waren das Freizeit-Cluster bei der Therme, die Gartenschau und die Schulden der Stadt.

Wie es in einer Pressemitteilung der LI heißt, waren sich die Mitglieder einig, dass die Kleingärten unangetastet bleiben müssen, wenn Thermenbetreiber Andreas Schauer das ehemalige Bahngelände – Stichwort Freizeit-Cluster – entwickeln will. Die Stadt und die Stadträte müssten zu ihrem Versprechen, die Kleingärten zu erhalten, stehen. Es dürfe auch nicht zusätzlicher Verkehr angezogen werden und eine Beeinträchtigung der bestehenden Zentren Insel, Aeschach und Reutin müsse vermieden werden. Es sei ein absolutes Muss, dass der Thermenbetreiber den östlichen Bereich, der rechtswidrig gerodet wurde, renaturiert. Andernfalls würden sich Stadt und Stadtrat unglaubwürdig machen.

Hohe finanzielle Belastung durch Gartenschau

Die Abrechnung der Gartenschau zeige, wie hoch die finanzielle Belastung der Stadt durch die Veranstaltung war. In der Pressemitteilung wird ein Defizit von knapp 2,6 Millionen Euro im Durchführungshaushalt und eine verbleibende Eigenbeteiligung der Stadt bei den Investitionen von mindestens 7,1 Millionen Euro genannt. Der bevorstehende Haushalt 2023 werde ein Sparhaushalt mit drastischen Einschnitten sein. Jürgen Müller habe eindrücklich darauf hingewiesen, dass es in der Vergangenheit genug Mahnungen der Rechtsaufsicht und auch in Haushaltsreden der LI gegeben habe, die leider OB Gerhard Ecker und die Stadtratsmehrheit missachtet hätten. Dabei habe Ecker bei seiner ersten Wahl versprochen, die Schulden jedes Jahr um eine Million Euro zu reduzieren. Allerdings, so Müllers Vorwurf, sei das Gegenteil eingetreten.

Schließlich zogen noch die stellvertretenden Vorsitzenden Thomas Ball und Maximilian Schuff ein Resümee zum gewonnenen Ratsbegehren, bei dem rund 75 Prozent der abstimmenden Bürger sich gegen eine Bebauung der Hinteren Insel ausgesprochen haben. Die anwesenden Mitglieder seien sich einig gewesen, dass das Ziel weiterhin eine Vergrößerung des Bürgerparks auf der Hinteren Insel sein soll, heißt es abschließend.