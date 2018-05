Lindau hofft auf einen grünen Bahnhof in Reutin

Die Stadt Lindau drängt darauf, dass die Bahn AG entgegen bisherigen Ankündigungen doch ein Gebäude beim neuen Bahnhof in Reutin bauen lässt. Unterstützung erhält Lindau dabei vom Freistaat Bayern. Die Bahn-Manager selbst haben allerdings noch nicht entschieden, ob die den geplanten sogenannten Grünen Bahnhof in Reutin oder in Holzkirchen bauen werden.

Zwei solcher Grüner Bahnhöfe betreibt die Bahn AG bereits, in Horrem bei Köln und in Wittenberg. Die bayerische Staatsregierung drängt nun seit zwei Jahren darauf, auch im Voralpenraum ein solches Gebäude zu errichten, das vorbildlich umweltfreundlich gebaut ist. Die Pressestelle des bayerischen Verkehrsministeriums bestätigt auf Anfrage der Lindauer Zeitung, dass es Reutin für einen „durchaus überlegenswerten Standort“ hält.

Grundsätzlich hält das Ministerium in Reutin ein Bahnhofsgebäude für nötig, wie Pressesprecherin Gabriele Dorby schreibt: „Der Freistaat hat immer wieder an die DB appelliert, Möglichkeiten auszuloten, am neuen Fernbahnhof in Lindau-Reutin ein Empfangsgebäude zu errichten.“ Dabei sei für das Ministerium zweitrangig, ob die Bahn AG selbst baut oder durch Investoren bauen lässt.

Doch die Bahn-Manager sind bisher offenbar wenig entgegenkommend, wie Dorby hinzufügt: „Bislang hat die DB keine Signale gegeben, dass dies möglich erscheint.“ Die neue Verkehrsministerin Ilse Aigner wolle aber in dieser Sache nochmal mit der Bahn AG reden. Hilfreich ist dabei vielleicht, dass die Staatsregierung eine Sonderförderung für einen Grünen Bahnhof erwägt. Darüber werde zwar erst mit der Haushaltsverabschiedung entschieden, schreibt die Pressesprecherin. Das würde dem Freistaat aber ein Mitspracherecht geben.

Konkurrent Holzkirchen hat mehr Bahnpendler

Konkurrent von Lindau ist nach Worten von Stadtbaudirektor Georg Speth die Gemeinde Holzkirchen im oberbayerischen Landkreis Miesbach. Denn auch für die dortige S-Bahn-Haltestelle ist ein neues Bahnhofsgebäude geplant. Aus Sicht der Bahn spricht die deutlich höhere Zahl der täglichen Fahrgäste in der Münchner S-Bahn für diesen Standort. Außerdem, so fügt Speth hinzu, sei dies die Heimatgemeinde eines wichtigen Entscheiders der Bahn AG.

Verantwortliche in Lindau wollen trotzdem nichts unversucht lassen, um den Grünen Bahnhof doch noch nach Reutin zu bekommen. Denn es handelt sich um Gebäude, das hinsichtlich Photovoltaikanlage, Geothermie und sonstiges technischer Ausstattung völlig kohlendioxid-neutral sein soll. Dazu kommt die Verwendung ausschließlich nachwachsender Rohstoffe aus der Region, begrünte Dächer und Nutzung des Regenwassers. Für Fahrgäste ist das Gebäude komplett barrierefrei, außerdem gibt es viele bequeme Sitzgelegenheiten.

Auf Hinweis der Aktionsgemeinschaft Inselbahnhof hat Speth die Stadträte über die Überlegungen informiert. Die Verwaltung will sich bei der Bahn AG und dem Freistaat nachdrücklich für Reutin als Standort eines Grünen Bahnhofs einsetzen. Immerhin sind Stadt und Bahn auf eine gute Zusammenarbeit angewiesen, damit die verschiedenen Projekte in Zusammenhang mit der Elektrifizierung und dem Bau des neuen Bahnhofs in Reutin pünktlich fertig werden. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit bei der Bebauung der frei werdenden Grundstücke.

Vor diesem Hintergrund zeigt Bahn-Pressesprecher Franz Lindemair Verständnis für das Drängen der Lindauer: „Wir sind im Gespräch mit der Stadt.“ Allerdings gebe es noch kein Ergebnis, wer ein Bahnhofsgebäude in Lindau-Reutin bauen soll und wie das aussehen werde. Lindemair kündigt im Gespräch mit der LZ allerdings an, dass es „demnächst“ Klarheit in dieser Frage geben werde.