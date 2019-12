Lindau hat ein Weihnachtsderby gegen den Tabellenführer

Nach dem Doppelspieltag der EV Lindau Islanders gegen den EC Peiting am vergangenen Wochenende (3:2-Heimsieg und 3:7-Auswärtsniederlage) kommt am zweiten Weihnachtsfeiertag (18.30 Uhr, Eissportarena Lindau) der Tabellenführer der Eishockey-Oberliga Süd an den Bodensee. Zu Gast beim Weihnachtsderby sind die ECDC Memmingen Indians. Es ist das erste Spiel an einem zweiten Weihnachtsfeiertag, das die Islanders seit dem Aufstieg in die Oberliga Süd zu Hause austragen dürfen. Die Lindauer erwarten daher viele Zuschauer.

Die Bilanz der Memminger in dieser Saison ist beeindruckend. Nicht zu Unrecht stehen die Indians momentan vor Deggendorf ganz oben in der Tabelle. Die Bilanz des ECDC im Dezember ist stark. Die Indians verloren keines ihrer Spiele und siegten unter anderem gegen Füssen (4:1 und 7:5) und die Starbulls Rosenheim (3:2 nach Penaltyschießen). Füssen und Rosenheim liegen derzeit auf den Tabellenplätzen vier und drei.

Dass die Memminger so lange ganz oben mitspielen können, hatten vor der Saison nicht viele erwartet. Als zu Beginn der Saison auch noch das Verletzungspech zuschlug, hätte man erwarten können, dass die Erfolgswelle der Memminger einen Dämpfer bekommen könnte. Dem ist bisher aber nicht so. Es fielen unter anderem Kontingentspieler Samir Kharboutli, Daniel Huhn und Sven Schirrmacher langfristig aus. Huhn versuchte es zwar nochmals mit einer Schiene, musste sich mittlerweile aber am Knie operieren lassen und fällt für den Rest der Saison aus. Schwerwiegend für die Indians ist auch der Ausfall von Milan Pfalzer. Einer der ECDC-Topscorer verletzte sich gegen Füssen so schwer, dass auch für ihn die Saison beendet ist.

Für Kharboutli verpflichtete Memmingen den Schweden Linus Svedlund nach, der bei den Indians vorwiegend in der Verteidigung spielt. Svedlund erzielte trotz seiner defensiven Einsätze im Schnitt bisher einen Scorerpunkt pro Spiel. Ebenfalls neu am Hühnerberg ist der DEL- und DEL2-erfahrene Stürmer Tim Richter. Der 30-Jährige wurde Mitte Dezember von den Bayreuth Tiger verpflichtet und soll den Indians nach ihren Ausfällen wieder Stabilität verleihen. Topscorer der Memminger ist der Kanadier Brad Snetsinger, der bisher mit 51 Scorerpunkten die interne Wertung anführt und damit in der Oberliga unter den besten drei Spielern ist. Auf ihn müssen die Islanders laut Mitteilung besonderes Augenmerk legen. Snetsinger schließt nicht nur exzellent selbst ab, sondern setzt seine Mitspieler auch gut ein (26 Vorlagen).

Auf dem Papier ist somit klar, wer am zweiten Weihnachtsfeiertag Favorit ist. Verstecken müssen sich die Islanders in ihrer aktuellen Verfassung allerdings nicht. Am Freitag gegen Peiting haben die Fans gesehen, was die Lindauer Mannschaft auf dem Eis leisten kann. Gegen Memmingen hat der EVL diese Saison aber noch nicht gewonnen. Anfang Oktober gab es eine 1:5-Niederlage, das zweite Spiel im November war dann spektakulär. Beim Stand von 6:6 ging es in die Verlängerung. Hier erzielten die Indians eine Minute vor Ablauf der Zeit den 7:6-Siegtreffer. Die Zeichen für ein hochspannendes und leidenschaftliches Derby stehen laut EVL also gut.

Das Stadion öffnet früher

Die positiven Ergebnisse der Islanders in den vergangenen Spielen lassen auf eine große Zuschauerkulisse und eine volle Eissportarena hoffen. Auch die Memminger werden sicher viele Fans mit nach Lindau bringen, die ihr Team unterstützen. Gegen die Topteams der Liga haben sich die Islanders im Saisonverlauf – vor allem zu Hause – oft sehr gut geschlagen. Das derby übt natürlich einen besonderen Reiz aus, vorwiegend geht es für die Lindauer aber gegen Memmingen darum, Punkte zu sammeln, um nach der Hauptrunde mindestens Zehnter zu sein. Aufgrund der zu erwartenden großen Zuschauerkulisse öffnet das Stadion am Donnerstag bereits um 17 Uhr – anderthalb Stunden vor Spielbeginn.