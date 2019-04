Lindau gibt Geh- und Radweg in der Kolpingstraße frei

Der Geh- und Radweg an der Kolpingstraße ist ab Freitag, 26. April, wieder durchgehend befahrbar. Nachdem die Stadt Lindau die Lärmschutzwände in Teilbereichen hat nachbessern lassen und die Pflanzarbeiten abgeschlossen sind, hat die Firma Dobler am Donnerstag den Feinbelag aufgebracht. Der Geh- und Radweg wird im Laufe des Freitagvormittages für den Verkehr geöffnet, teilt die Stadt mit. Die Treppe von der Nordseite der Kolpingstraße zur Hundweilerstraße kann erst nach Montage des Handlaufes geöffnet werden. Dieser sei noch in Produktion. Es stehen nur noch kleine Restarbeiten an, diese rechtfertigen jedoch nicht eine weitere Sperrung der Geh- und Radwegebeziehung. Foto: Stadt Lindau