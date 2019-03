Lindau gewinnt Mobilitätspreis der EU

Die Stadt Lindau hat ihre Bürger 2018 zu mehr aktiver Mobilität, wie dem Zu-Fuß-Gehen, dem Radfahren und der Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, motiviert. Dies belohnte die EU-Kommission nun mit dem „European Mobility Week Award“. Violeta Bulc, EU-Kommissarin für Verkehr, überreichte den Preis an Werkleiter Kai Kattau und Mobilitätsplaner Jaime Valdés in Brüssel. Eine unabhängige Fachjury aus Verkehrsexperten hatte aus allen 2800 teilnehmenden Städten Lindau als Siegerstadt in der Kategorie Kommunen bis 50 000 Einwohner ausgewählt. Lindau ist die erste Stadt Deutschlands, die diesen Preis gewinnen konnte, heißt es in einem Bericht der Stadtverwaltung.

Als Begründung sah die Jury unter anderem, dass die Stadt die Giebelbachstraße und das Aeschacher Ufer während der Europäischen Mobilitätswoche 2018 als Fahrradstraße eingeweiht hatte. Außerdem wurden zehn KLiMo-Stationen mit insgesamt 470 Fahrradständern, insbesondere an den Endhaltestellen des Stadtbusses und den Bahnhaltepunkten, gebaut, heißt es in dem Bericht.