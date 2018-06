Lindau geht leicht favorisiert ins Spiel

In der Fußball-Kreisliga A II richtet sich der Blick ans Tabellenende. Die Spielvereinigung Lindau erwartet am Samstag, um 17 Uhr, den Aufsteiger SV Tannau. In dieser Partie treffen zwei Mannschaften aufeinander, die bislang noch keine Punkte einfahren konnten. Während der SVT bislang nur einmal spielte und das Heimspiel gegen den SV Achberg mit 1:3 verlor, waren die Lindauer bereits zweimal im Einsatz. Neben einer 0:1-Heimniederlage gegen den FC Friedrichshafen musste die Barton-Elf am vergangenen Wochenende eine bittere 2:3-Schlappe in Eriskirch einstecken. Dabei hatte die SpVgg bereits mit 2:0 geführt, ehe Eriskirch mit einem Doppelschlag kurz vor Ende der Begegnung noch für Ernüchterung sorgte. Im Profifußball würden bereits erste Konsequenzen gefordert werden, in der Kreisliga sieht das Ganze anders aus und das ist gut so.

Die Trainer beider Teams bleiben erstaunlich ruhig. „Auch wenn wir nach dem Spiel in Lindau noch null Punkte auf dem Konto haben sollten, lassen wir uns nicht verrückt machen. Im Fußball kann alles so schnell gehen und innerhalb kürzester Zeit ist man im Mittelfeld der Tabelle“, weiß SVT-Coach Philipp Meissner. SpVgg-Trainer Marc Barton stimmt seinem Kollegen zu: „In dieser frühen Phase der Saison kann viel passieren.“

Keine Aussagekraft

Je länger eine Mannschaft allerdings ohne Punkte bleibt, umso größer wird der Druck. „Die Tabelle hat noch keine Aussagekraft“, entgegnet Meissner. „Schlachters wird noch genau so punkten wie Lindau und wir.“ Dessen ist sich auch Barton sicher: „Meine Mannschaft hat bislang gute Ansätze gezeigt. Natürlich ist es ärgerlich, dass wir am vergangenen Spieltag eine 2:0-Führung noch aus der Hand gegeben haben.“ Meissner will das nicht überbewerten: „Ich war von der guten Lindauer Leistung gegen den FC überrascht, genauso verwundert war ich, dass sich Lindau nach der Führung gegen Eriskirch so zurück gezogen hat. Das zeigt mir, dass wir uns auf die eigene Leistung konzentrieren und unser Spiel durchziehen müssen.“ Dazu sollte Tannau die Fehler aus dem Achberg-Spiel abstellen. „Innerhalb von zwei Minuten patzen wir zweimal. Deshalb haben wir verloren“, resümiert Meissner. Marc Barton will sich auf eine Wiederholung der Tannau-Fehler nicht verlassen: „Wir müssen schauen, dass wir uns Chancen erspielen und die Tore machen. Uns würde es zu Gute kommen, wenn der Liga-Neuling Respekt vor uns und der Liga hat.“

Daran glaubt Meissner indes nicht: „Im Prinzip sind wir ein Rückkehrer. Viele Spieler aus dem Kreisliga A-Kader von vor zwei Jahren sind immer noch in Tannau. Wir haben vor jedem Gegner Respekt, aber wir sind nicht nervös.“ Der Lindau-Trainer anerkennt die Leistung von Philipp Meissner und seinem Team: „Dennoch denke ich, dass wir leicht favorisiert ins Spiel gehen werden.“

SVT sieht sich als Außenseiter

In der Rolle des Underdogs fühlen sich die Tannauer sichtlich wohl. „Uns kommt es entgegen, wenn man uns als Außenseiter sieht. Wenn wir unterschätzt werden, kann es schnell passieren, dass man denkt, gegen einen Aufsteiger könne man mal eben gewinnen“, sagt Meissner. Gerade deshalb warnt Barton seine Mannschaft: „Diesen Fehler dürfen meine Spieler nicht machen. Das werde ich ihnen im Training zur Genüge einbläuen“, sagt der SpVgg-Trainer.

Samstag, 7. September, 17 Uhr: SpVgg Lindau - SV Tannau. (dbu)