Lindau gegen Füssen: Ein Duell mit Potenzial für Überraschungen

Das Duell zwischen Lindau und Füssen soll diesmal sportlich auf dem Eis entschieden werden. Damit soll am Sonntag um 17 Uhr (live auf Sprade TV) in der Eissportarena der Islanders das nachgeholt werden, was beim ersten Aufeinandertreffen im vergangenen Dezember nicht gelungen ist. Denn die Wertung der ersten Begegnung übernahm das Sportgericht des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), Lindau bekam einen 5:0-Sieg und drei Punkte zugesprochen.

So sah der DEB keinen Grund für eine Spielabsage und die verursachte aber der EV Füssen – und das sogar sehr kurzfristig. Das Team der Islanders hatte die über einstündige Fahrt zu diesem Eishockey-Oberligaspiel schon längst auf sich genommen, war spielbereit in Füssen und bekam dann die Nachricht des Nichtantretens der Gastgeber. Die Füssener hatten laut eigener Aussage die Befürchtung, sich mit dem Coronavirus anstecken zu können und diesem Risiko einer Ansteckung sowie der daraus resultierenden Quarantäne-Verordnung wollten sie sich am vorletzten Tag des Jahres 2020 nicht aussetzen. Ihre Befürchtung entstand durch einen Covid-19-Verdachtsfall beim EC Peiting, da Lindau noch am 26. Dezember gegen Peiting spielte. Nach Bewertung und Prüfung der Lage gemeinsam mit der medizinischen Abteilung hätte die Partie nach Ansicht des DEB aber definitiv durchgeführt werden können, sodass die Wertung zugunsten der EV Lindau Islanders unausweichlich gewesen sei, hieß es damals seitens des Verbandes.

Der eigentliche Plan, einen Sieger nach 60 Minuten Eishockey zu ermitteln, musste zuvor aber auch schon einmal über den Haufen geworfen werden. Nämlich bei einem Vorbereitungsspiel am 1. November. Dafür konnte jedoch keiner der beiden Seiten etwas dafür. Durch die Luftfeuchtigkeit und dem Regen drückte der Nebel vom Bodensee ins Stadion – zur Sicherheit und Gesundheit der Spieler brach der Schiedsrichter das Vorbereitungsspiel beim Stand von 2:1 für Lindau nach 35 Minuten ab.

Diesmal hoffen beide Clubs, dass es am Sonntag bei der Austragung der Begegnung keine Überraschung gibt und natürlich hoffen sie auch auf ein erfolgreiches Spiel. Favorisiert sind die Islanders, sie haben fünf Punkte mehr auf dem Konto. Dazu kommt Füssen mit einem echten Negativlauf von neun Pleiten am Stück an den Bodensee. Nichtsdestotrotz hat der EVF auch Stärken, meint Islanders-Coach Gerhard Puschnik in der Vereinsmitteilung. „Füssen ist eine Kämpfertruppe mit gutem Tempo und vor allem eine eingespielte Mannschaft. Das Team weiß, um was es in diesen Spielen geht und wir werden gut vorbereitet sein“, so Puschnik. „Wir dürfen dem Gegner keine Geschenke machen. Müssen konsequent in der Defensive sein und diszipliniert spielen, Chancen nicht leichtfertig vergeben und Strafen vermeiden.“