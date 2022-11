Lindau gedenkt den Verstorbenen

Die Stadt Lindau lädt am Sonntag, 13. November, zu Gedenkveranstaltung anlässlich des Volkstrauertags ein. Hier ist eine Übersicht.

In Aeschach beginnt um 9.30 Uhr der Gottesdienst in der Christuskirche, um 10.30 Uhr ist Kranzniederlegung an der Kriegergedächtnisstätte im Alten Friedhof in Aeschach. Bei schlechtem Wetter findet die Gedenkfeier in der Kapelle statt. Der Choral wird vom Musikverein Aeschach gespielt, die Ansprache hält Stadtrat Roland Freiberg, Teilnehmer des Konfirmandenunterrichts lesen Texte zum Thema Frieden. Anschließend legen Stadtrat Freiberg und die die Reservistenkameradschaft jeweils einen Kranz nieder.

In Reutin ist um 9.30 Uhr ein Gottesdienst St. Verena, unterstützt vom Gesangverein Eintracht Liederhort. Um 10.15 Uhr ist Kranzniederlegung an der Kriegergedächtnisstätte vor dem Reutiner Rathaus. Die Reutiner Musikkapelle und der Gesangverein Eintracht Liederhort gesteltet die Veranstaltung musikalisch. Stadträtin Jasmin Sommerweiß wird ein paar Worte sagen und einen Kranz niederlegen. Um 10.30 Uhr ist Abfahrt der Reutiner Musikkapelle sowie des Gesangvereins Eintracht Liederhort vom Reutiner Rathaus mit dem Bus zur Peterskirche.

In Unterreitnau beginnt der Gottesdienst um 9 Uhr, um 9.45 Uhr folgt die Kranzniederlegung an der Kriegergedächtnisstätte in Unterreitnau durch Stadtrat Günther Brombeiß, der auch einen Ansprache halten wird. Musikalisch unterstützt hier der Musikverein Unterreitnau. Dieses Jahr findet eine gemeinsame Gedenkfeier für Ober- und Unterreitnau in Unterreitnau statt.

Die Totendegenkfeier findet dann anschließend um 11.15 Uhr in der Peterskirche statt. Hier wird Oberbürgermeisterin Claudia Alfons eine Ansprache halten und gemeinsam mit verschiedenen Kranzabordnungen einen Kranz niederlegen. Die Reutiner Musikkapelle spielt auf, der Chor Eintracht Liederhort singt. Schüler des Bodensee-Gymnasiums geben den Zuhörern meditative Gedanken mit auf den Weg.