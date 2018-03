Lindau erwartet neue Rekordzahlen beim Tourismus

Lindau hat wahrscheinlich ein weiteres Rekordjahr im Tourismus hinter sich,. Darauf deuten erste Zahlen des Statistischen Landesamtes hin, die der Lindauer Zeitung vorliegen. Da diese Zahlen nicht alle Unterkünfte umfassen, vervollständigt die Lindau Tourismus und Kongress GmbH (LTK) die Zahlen und will in der kommenden Woche das Ergebnis verkünden.

Das Landesamt berücksichtigt nur die Zahlen solcher Hotels, Gasthäuser und Campingplätze, die mindestens zehn Betten anbieten. Demnach ist die Zahl der Gäste um mehr als ein Zehntel auf fast 307 000 gestiegen. Die Zahl der Übernachtungen ist laut Statistikamt ebenfalls um knapp ein Zehntel auf fast 830 000 gestiegen. Die Gäste sind im Durchschnitt 2,7 Nächte in Lindau geblieben, der Wert ist damit unverändert zum Vorjahr.

Interessant ist, dass die Zahlen bei den Hotels deutlich höher liegen als bei Unterkünften ohne Vollverpflegung. So melden die Hotels mehr als 133 000 Gästeankünfte und fast 260 000 Übernachtungen, das sind in beiden Fällen etwa zwölf Prozent mehr. Obwohl die Zahl der Hotelbetten nicht zuletzt durch das Best-Western-Hotel gestiegen ist, ist laut Statistikamt auch die durchschnittliche Auslastung um 1,2 Prozentpunkte auf 54,8 Prozent gestiegen.

Viel geringer waren die Steigerungen dagegen bei den Hotels garni, die fast 53 000 Ankünfte mit fast 114 000 Übernachtungen gemeldet haben, das ist sind gut vier Prozent mehr als im Vorjahr.

In der Statistik fehlen noch die Zahlen der kleinen Vermieter in Lindau. Außerdem errechnet die LTK noch die Angaben darüber, in welchen Monaten besonders viele Gäste in Lindau waren. Auch die Zahlen für Campingurlauber liegen erst in der kommenden Woche vor.