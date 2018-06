Lindau erwartet ab diesen Sonntag 39 Nobelpreisträger

Höhere Sicherheitsmaßnahmen als früher gelten heuer vor der Inselhalle, in der an diesem Sonntag die Nobelpreisträgertagung beginnt. Die Behörden haben dort zur Sicherheit des Eingangsbereichs Betonklötze errichten lassen.

39 Nobelpreisträger und mehr als 600 ausgesuchte Nachwuchswissenschaftler treffen sich ab Sonntag erstmals in der neuen Inselhalle. Das Interesse an der Tagung scheint größer denn je. So viele Laureaten waren zu einer normalen Tagung jedenfalls noch nie in Lindau. Und die Nachwuchswissenschaftler sind unter einigen Tausend Bewerbern ausgesucht. Bei der Eröffnung wird die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek, sprechen. Die australische Medizin-Nobelpreisträgerin Elizabeth Blackburn wird außerdem wohl über die Metoo-Debatte in der Wissenschaft sprechen. Sieben deutsche Preisträger haben sich angekündigt, darunter Bert Sakmann, der einige Jahre in Lindau die Schule besucht hat und der Stadt nach wie vor besonders verbunden ist. Die Nobelpreisträgertagung findet zum 68. Mal in Lindau statt.