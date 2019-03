Lindau erwacht aus dem Winterschlaf

In Lindau kündigt sich so langsam der Frühling an. Die Temperaturen klettern das Thermometer hinauf, die Blumen beginnen zu sprießen und die Vögel zwitschern in den Bäumen. Munteres Geplauder ist überall auf der Insel und ganz besonders in den Cafés des Hafen zu hören.

Der Milchpilz ist seit dem 24. März wieder geöffnet. „Die Spezialitäten des Milchpilzes sind die verschiedenen Hotdogs, wie zum Beispiel der neue Boston Cheese oder der Mexico Baked Beans“, erzählt Theodoros Kiapidis, neuer Inhaber des Milchpilzes. „Seit 2014 habe ich den Pilz gepachtet und seit Januar 2018 bin ich auch der Inhaber“, sagt er. „Aktuell haben wir von 12 bis 20 Uhr geöffnet, wenn es dann wärmer wird, also nach den Osterferien, werden wir bis 23 Uhr geöffnet haben“, sagt Kiapidis. Milchmixgetränke oder Milchshakes wird es aber auch in Zukunft nicht geben. „Dafür fehlt uns einfach der Platz, es ist auch jetzt schon ein Wunder, dass wir alles unter einen Hut bringen“, erklärt er. Seit neuestem ist es jetzt auch möglich, das eigene Fleisch mitzubringen und vor Ort zu grillen. „Für den Grill und die Kohle muss dann eine kleine Abgabe bezahlt werden und schon kann man bei uns im Biergarten grillen“, erklärt Kiapidis.

Das Römerbad wird Anfang Mai wieder öffnen. Der Kiosk des „Römus“ ist aber seit dem 27. März wieder in Betrieb. „Da am ersten Tag die Sonne schien, waren sehr viele Stammgäste da“, erzählt Thomas Graf, Pächter des Kiosk. In diesem Jahr werden zwei neue Toiletten für die Kiosk-Besucher gebaut: „Früher sind sich die Kunden und die Badbesucher in die Quere gekommen, da entstanden dann Konflikte. Durch die neuen Toiletten werden sich diese Probleme auflösen“, erklärt Graf. Der Andrang in den ersten Tagen war groß. „Unsere Kundschaft besteht zu 80 Prozent aus Stammkunden, der Rest sind Touristen oder Ausflügler“, sagt Graf.

Die Bodensee-Schiffsbetriebe nehmen ihren Betrieb Ende März wieder auf. Ab dem 30. März wird die erste Verbindung von Lindau nach Rohrschach angefahren. In der Vorsaison gibt es aber nur wenig Verbindungen. Im Mai werden dann die meisten Linien wieder bedient.

Seit dem 1. März fährt auch das Lindauer Bähnle der Bodensee Wegebahnen durch die Straßen der Lindauer Insel. Täglich von 11 bis 19 Uhr kann die Lindauer Altstadt bestaunt werden.

Der Minigolfplatz am Aeschacher Ufer ist ab April an Werktagen von 13 bis 19 Uhr und am Wochenende von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Im Eiscafé Graf gibt es seit diesem Jahr drei neue Eissorten: „Ovomaltine, Mohn und Butterflocke sind die neuen Sorten“, sagt Andreas Graf. Die beliebtesten Sorten bleiben aber die Klassiker, wie zum Beispiel Vanille, Erdbeer, Zitrone und Schokolade“, erzählt Graf. Auch für Veganer ist etwas dabei: „Unser Fruchteis wird komplett ohne Tierprodukte hergestellt, so können auch Veganer unser Eis genießen“, sagt er. An den Preisen hat sich dieses Jahr aber nichts geändert. Eine Kugel Eis kostet weiterhin 1,20 Euro. „Die meisten Kunden im Frühjahr sind keine Touristen, sondern Einheimische.“