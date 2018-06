Lindau erhält mehr Fernsehprogramme vom Nachbarn

Wer beim Fernsehempfang auf eine Dach- oder Zimmerantenne setzt, kann seit kurzem zwei weitere Programme empfangen. Denn vom Sender auf dem Pfänder aus werden nun auch die TV-Kanäle „ATV2“ und „gotv“ ausgestrahlt. Sie bieten Spielfilme und Serien, aber auch Opern und Musikvideos.

Seit rund fünf Jahren verbreiten alle Sendeanstalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz ihre Programme nur noch digital. Für den Empfang über Antenne ist daher ein DVB-T-Empfänger (Digital Video Broadcast – Terrestrial) notwendig. Wer ihn im Fernseher integriert oder als separates Gerät angeschafft hat, muss in Lindau und Umgebung zwar auf die privaten Fernsehanbieter verzichten, dennoch ist die Auswahl groß. Denn neben rund zehn öffentlich-rechtlichen deutschen Sendern lassen sich auch die Programme aus der Schweiz und Österreich empfangen. Während die Signale aus der Schweiz aber vergleichsweise schwach und daher im Raum Lindau meist nur mit Dachantennen zu empfangen sind, reicht für ORF & Co. aus Österreich im Regelfall eine Zimmerantenne aus. Der Grund: Die Ausstrahlung erfolgt hier vom nahen Pfänder aus. Die Nähe zu Deutschland hat sich auch der Bayerische Rundfunk zunutze gemacht und strahlt zwei DVB-T-Pakete vom Pfänder in Richtung Deutschland aus.

Bregenz wird umfassend versorgt

Das Programmangebot an Sendern aus Österreich könnte kaum größer sein. Denn als Landeshauptstadt wird Bregenz besonders umfassend versorgt. Seit kurzem ist nun ein drittes Programmpaket mit Sendern aus der Alpenrepublik aufgeschaltet worden. „ATV2“ ist ein privater Sender, der neben Spielfilmen und Serien beispielsweise am Sonntagnachmittag Opern aus der Metropolitan Opera New York oder dem Zürcher Opernhaus präsentiert. Der zweite Sender, „gotv“, richtet sich an eine junge Zielgruppe und strahlt vor allem Musikvideos aus. Bereits seit sechs Jahren lassen sich auch die öffentlich-rechtlichen ORF 1 und ORF 2 im Raum Lindau mittels DVB-T empfangen. Mit dem Sendestart im Oktober 2011 kam auch ORF III hinzu. Insgesamt senden derzeit zehn Sender aus Österreich vom Pfänder auch in Richtung Deutschland. Sie sind allesamt unverschlüsselt. Sollten die neuen Sender nicht automatisch erkannt werden, ist ein Sendersuchlauf am Fernsehgerät oder DVB-T-Empfänger erforderlich.