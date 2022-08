Lindau: Energie sparen ja – aber die Lichter am Abend bleiben noch an

Die LZ-Frage nach dem Gas- und Stromverbrauch sowie den Energiekosten im vergangenen Jahr kann die Stadt Lindau derzeit nicht beantworten – weil laut OB Alfons diese Zahlen Teil der unterschiedlichen Finanzpläne der Abteilungen und Regiebetriebe sind.

Der Landkreis hingegen hat Ende Juni in einer Sitzung seine Ergebnisse öffentlich vorgestellt. Danach sind 2021 kreisweit knapp 400 000 Euro für gut 7400 Megawattstunden Gas bezahlt worden sowie rund 270 000 Euro für 976 000 Kilowattstunden Strom. Was auffällt: Der Verbrauch beider Energiearten ist wieder gestiegen, trotz jahrelanger hoher Investitionen in die Energieeffizienz der Gebäude des Landkreises.

Pressesprecherin Sibylle Ehreiser begründet das zum einen mit den Worten: „Aufgrund der Witterung musste mehr geheizt werden.“ Hinzu komme, das 2021 erstmals das neue Schülerwohnheim ganzjährig mit 270 Berufsschülern voll belegt gewesen sei. Zum gestiegenen Stromverbrauch gibt Ehreiser eine ganz klare Antwort: „Das ist primär auf die fortschreitende Digitalisierung zurückzuführen.“

Aktuell sind zwei Ingenieurbüros damit beauftragt, weitere Einsparpotentiale zu finden. Die Ergebnisse will der Kreis im Oktober veröffentlichen.