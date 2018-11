Lindau denkt für die Insel über größere Mülleimer nach

Überquellende Mülleimer soll es auf der Lindauer Insel auch im Sommer nicht mehr geben. Verwaltung und Stadtrat planen ein System mit neuen Tonnen, die den Müll unter der Erde verschwinden lassen. Lindau wäre sauberer, und die Stadt würde Geld sparen.

Bauhofleiter Danny Hemkens hat im jüngsten Werkausschuss der Garten- und Tiefbaubetriebe ein Modell vorgestellt, das die Stadt Konstanz bereits sehr erfolgreich betreibt. Denn der Metallzylinder, in den Passanten ihren Abfall werfen, ist nur die sichtbare Spitze. Der eigentliche Müllcontainer ist im Boden versenkt. Diese Container fassen 600 Liter Abfall – viel mehr als die bisher in Lindau aufgestellten Behälter. Es würde also weniger Müll neben den Tonnen liegen. Und dies obwohl Mitarbeiter des Bauhofs nicht mehr täglich alle Behälter leeren müssten.

Dass die Arbeiter des Bauhofs gute Arbeit leisten, ist im Ausschuss unumstritten. Nickend schlossen sich die Räte dem ausdrücklichen Lob von Sebastian Krühn (JA) an, der die ausgezeichnete Arbeit der Stadtreinigung in der Altstadt hervorhob. Dazu gehört das händische Sammeln von dem Müll, den Lindauer und Gäste achtlos wegwerfen. Dazu gehört aber auch das Leeren der oft übervollen Mülleimer.

Das soll einfacher werden, wenn statt der 26 bisher aufgestellten Dreierkombis für getrennten Abfall die neuen Systeme errichtet werden, die nur noch einen Einfüllzylinder und in der Erde einen großen Container haben. Dazu gehört ein Spezialgerät mit Saugschlauch, um die Behälter zu leeren.

Lindau muss für die Leerung der Mülleimer mitsamt Entsorgung bisher etwa 115 000 Euro im Jahr aufbringen. Das ist vor allem deshalb so teuer, weil die Bauhofmitarbeiter im Sommerhalbjahr eben auch an Wochenenden und Feiertagen in den Einsatz müssen. Außerdem müssen sie den Abfall anschließend auf dem Bauhofgelände mit der Hand sortieren, weil die Mülltrennung überhaupt nicht funktioniert. Hemkens ist froh, wenn Passanten ihren Abfall überhaupt in den Mülleimer werfen, auch wenn sie dabei Müll, Kunststoff und Glas in die gleichen Behälter geben.

Mancher entsorgt Hausmüll über die Tonnen der Stadt

All das wäre mit dem neuen System einfacher, das zudem in der Anschaffung und im Einbau anstelle der 26 bisherigen Dreierkombis nur gut 200 000 Euro kosten würde. Bis zur nächsten Sitzung will Hemkens noch die Kostenersparnis im Alltagsbetrieb errechnen.

Unter den Stadträten ist durchaus umstritten, ob größere Müllbehälter sinnvoll sind. Manch einer befürchtet, dass in der Folge noch mehr Menschen als bisher ihren Haus- oder Gewerbemüll in die Tonnen der Stadt entsorgen. Hemkens hat schon mehr als 500 entsprechende Anzeigen unterschrieben. Unter den Müllsündern gebe es Privatleute, aber auch Gastwirte und Einzelhändler der Insel. Matthias Kaiser (BL) bestätigte, dass er vor Kurzem einen Gastwirt ertappt habe, als der jede Menge leere Flaschen in einem öffentlichen Mülleimer der Stadt entsorgte.

Uli Gebhard (SPD) würde gern die Mülltrennung beibehalten, auch wenn die nicht gut funktioniert. Hemkens hielt dem entgegen, dass es für seine Mitarbeiter unzumutbar sei, die vermischten Abfälle mit der Hand zu sortieren. Und gefährlich sei es auch, wenn im Sommer Schwärme von Wespen den zu sortieren Unrathaufen umfliegen.

Hemkens gestand ein, dass in Parks auf dem Festland zusätzliche Papierkörbe sinnvoll seien. Auf Anftrag von Jürgen Müller (LI) will er im Toskanapark zwei und im Lotzbeckpark einen zusätzlichen Korb aufstellen. Zu gegebener Zeit werde er berichten, ob dort mehr Passanten ihren Müll einwerfen oder ob es sich um zusätzlichen Hausmüll handelt.