Lindau: Bauspekulation soll es auf der Hinteren Insel nicht geben

Die Stadt wird die Grundstücke auf der Hinteren Insel nicht an Bauträger verkaufen. Der Stadtrat hat am Mittwoch einstimmig beschlossen, die Grundstücke bei der Stadt oder einer Tochterfirma zu behalten. Damit werden nur die Flächen im Eigentum der Bahn irgendwann auf dem freien Markt verfügbar sein.

Da waren sich die Stadträte sehr schnell einig: Auch wenn die Stadt bei einem Verkauf wahrscheinlich viel Geld einnehmen könnte – Ulrich Jöckel sprach von bis zu 20 Millionen Euro –, seien die Grundstücke in der Hand der Stadt noch wertvoller. Städte mit hohem Siedlungsdruck wie Lindau würden heute keine Flächen mehr verkaufen, waren sich die Redner verschiedener Fraktionen einig. Denn nur so könne Lindau seine Entwicklung zumindest zum Teil in eigener Hand behalten.

Erst später wollen die Räte entscheiden, ob Lindau die Flächen an die GWG verkaufen soll oder ob eine Vergabe auf Grundlage von Erbpacht besser ist. Denkbar seien auch die Gründung einer weiteren städtischen GmbH oder die Vergabe einzelner Grundstücke auf Erbpacht an Baugenossenschaften. Damit wollen sich die Räte aber erst im Detail befassen, nachdem sie am 11. Juni mit interessierten Bürgern in einem Workshop von Fachleuten aus anderen Städten hören, welche Erfahrungen die gemacht haben.

Den Anlass für die Diskussion gab ein Antrag der CSU aus dem Jahr 2012, dass der Stadtrat einen Verkauf aller Flächen an die GWG beschließen sollte. Thomas Hummler und Karl Schober erklärten das damit, dass die Stadt die Flächen auf jeden Fall vor jeglicher Spekulation schützen sollten. Denn Sozialwohnungen, Wohngemeinschaften, besondere Wohnformen für Senioren oder auch eine Genossenschaft werden nur möglich sein, wenn die Stadt die Grundstücke außerhalb des freien Marktes verwertet. Immerhin handelt es sich bei den 17 000 Quadratmetern Bauland in Händen der Stadt um ein „Filetgrundstück“, wie Hummler anmerkte.

Grundstücke anders planen als solche, die an Bauträger gehen

Chefstadtplaner Kay Koschka erklärte, dass die Arbeitsgruppe, die bis Herbst die Vorarbeiten für die weitere Planung der Hinteren Insel erledigen soll, diese Vorgaben braucht. Denn derart sozial genutzte Grundstücke müsse man anders planen als solche, auf denen Bauträger Geld verdienen wollen. Sicherstellen wollen die Verantwortlichen auf diese Weise, dass dort tatsächlich Menschen verschiedener Gehalts- und Altersklassen leben. Zweit- oder Ferienwohnungen will man auf keinen Fall zulassen.

Das wollen offensichtlich alle Stadträte so. Niemand widersprach, dass die Stadt ihre Flächen behalten sollte. Allerdings wollen einige Räte noch darüber nachdenken, ob wirklich eine Verwertuing durch die GWG der beste Weg ist. Mancher hat auch Zweifel, ob sich die GWG damit nicht übernimmt. Andererseits kann es sein, dass die GWG für Grundstücke auf Erbpacht deutlich schlechtere Finanzierung erhält als für Grundstücke im Eigentum. All diese Fragen soll die Verwaltung in den kommenden Wochen klären.

Gespannt sind die Räte auf den Workshop, in dem sie mit Bürgern gemeinsam den Anstoß für die weiteren Planungen geben wollen. Abschließend soll eine Arbeitsgruppe den Vorentwurf des Rahmenplans mit zugehöriger Gestaltungsfibel und Entwicklungsstrategie erarbeiten. Dass dort bisher nur Planer arbeiten sollen, stört nicht nur die Bunte Liste. Zumindest ein Stadtrat und ein Bürger sollten dort die Interessen der Lindauer einbringen, außerdem gehöre die Mobilitätsplanung der Garten- und Tiefbaubetriebe in die Arbeitsgruppe.

Einen entsprechenden Antrag von Alexander Kiss lehnten die Räte am Mittwoch aber erstmal mehrheitlich ab. Die meisten Räte wollen auch über diese Frage erst entscheiden, wenn sie den Workshop hinter sich haben. Koschka möchte diese Art der Mitarbeit abwenden, weil die Arbeitsgruppe die fachliche Arbeit übernehmen soll. Er werde regelmäßig im Bauausschuss öffentlich berichten und die Räte dann zu Weichenstellungen befragen. So sei die Beteiligung der Politik ausreichend gesichert.

Räte wollen auf der Hinteren Insel die Altstadt fortschreiben

Koschka kündigte außerdem an, dass die Stadtverwaltung in Lindau grundsätzlich eine neue Form der Bürgerwerkstatt einführen will. Pressesprecher Jürgen Widmer werde das in der Stadtratssitzung am 16. Mai erläutern. Diese Bürgerbeteiligung soll sich auf alle wichtigen Projekte beziehen, also auch auf die Entwicklung der Hinteren Insel.

Die Räte machten deutlich, dass sie am Ziel festhalten, auf der Hinteren Insel die Altstadt fortzuschreiben, allerdings in zeitgenössischer Architektur und moderner Form. Es soll aber keine Planung und keinen Bau aus einem Guss geben. Vielmehr sind unterschiedliche Quartiere, verschiedene Nutzungen und durchaus auch gegenläufige architektonische Ausdrucksweisen vorgesehen. So soll ein lebendiges Stadtviertel entstehen, das auf keinen Fall einförmig sein darf.