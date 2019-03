Lindau, 1914: Frauen fordern ihr Wahlrecht

Die öffentliche Forderung, dass nun umgehend auch die Frauen in Deutschland und weltweit das aktive und passive Wahlrecht erhalten müssen, geht zurück auf die zweiten Konferenz der sozialistischen Fraueninternationale 1910 in Kopenhagen. In Lindau entwickelte der 1908 gegründete betuliche bürgerliche „Verein für Fraueninteressen“ hierzu sowie zum Internationalen Frauentag leider keine Aktivitäten.

Dagegen wirkte die von den beiden radikalen bürgerlichen Frauenrechtlerinnen Dr. Anita Augspurg (1859 – 1943) und Lida Gustava Heymann (1868 – 1943) aus München organisierte Lindauer Veranstaltung „Frauenstimmrecht und seine Erfolge“ am 14. März 1914 im Lindauer Restaurant „Seegarten“ wie ein Paukenschlag. Anita Augsburg war Vorsitzende des 1902 gegründeten „Bayerischen Vereins für Frauenstimmrecht“. Wer ihre Lindauer Unterstützerinnen waren, ist bisher nicht bekannt.

Beim Katholischen Frauenbund Lindau weckte das die Sorge darüber, immer mehr Lindauerinnen könnten der bisherigen ideologischen Vorherrschaft der christlichen Kirchen über die Mehrheit der Frauen verloren gehen. Der Bund rief deshalb zu einer Konkurrenzveranstaltung am 15. März auf und lud zu einem katholischen Frauentag ins „Schlechterbräu“ ein.

In zwei Pressemeldungen bereitete das Lindauer Tagblatt bemerkenswerterweise bereits am 5. und am 14. März öffentlich auf die Veranstaltung des Bayerischen Vereins für Frauenstimmrecht vor: „Lida Gustava Heymann, die vielgenannte und im Ruf einer hervorragenden Rednerin stehende Frauenrechtlerin, wird demnächst in hiesiger Stadt einen Vortrag halten. Sie gehört zu den hervorragendsten Führerinnen der fortschrittlichen Frauenbewegung... Die Referentin widmete sich in früheren Jahren ausschließlich der sozialen Fürsorgearbeit und kam aufgrund der dort gemachten praktischen Erfahrungen zu der Überzeugung, dass Frauen durchgreifende Hilfe und Besserung auf sozialen Gebieten nur dann erzielen werden, wenn sie selbst durch das Stimmrecht ihrer Einwirkung auf die Gesetzgebung Geltung verschaffen können. Seit zwölf Jahren widmet sie ihre ganze Arbeitskraft der Frauenstimmsache, sie gehört somit zu den Persönlichkeiten, die über das Frauenstimmrecht im In- und Ausland orientiert sind.“

Eine der männlich herablassenden Lindauer Reaktionen auf die Veranstaltung kam über den mit L.M. anonym gehaltenen offenen Brief am 17. März zu Wort: „…Nein, hübsch war die dort oben nicht mit ihrem Wuschelkopf und dem fast sibirischen Kostüm. Aber sie sprach gut … Gnädige Frau, gestatten Sie ein Wort, ehe sie uns steinigen. Sehen Sie zurück in das Werden des Menschengeschlechtes. Wie lange hatte die Menschheit gebraucht, bis sie die jetzige Kulturstufe erreichte! … Sehen sie hinaus in das Land! Wie wenig selbständig denkende Menschen, wie viele Mitläufer, welche Enge und welch kleinlicher Geist! Und das sind wir, die Männer! Und erst die Frauen! Glauben Sie wirklich, dass es zum Heile des Ganzen wäre, wenn alle schon jetzt, ich sage schon jetzt, denn einmal wird es sein, das Stimmrecht bekämen? Denken sie darüber nach. Ja, die einen sind mündig und reif, die selbständig erwerbenden Frauen, doch das ist eine Kleinzahl… Seien Sie Mitarbeiterin des Mannes, wie so manche Frauen es jetzt schon sind, … dann wird in Jahren ein Frauengeschlecht vorhanden sein, dem man mit ruhigem Gewissen das Stimmrecht anvertrauen kann. Das wünscht Ihnen Ihr ergebener L.M.“

Während des Ersten Weltkrieges 1914 bis 1918 war Lida Gustava Heymann im „Frauenausschusses für dauernden Frieden“ in München aktiv und wurde deshalb vorübergehend aus dem Königreich Bayern ausgewiesen. Mit Beginn der Revolution am 8. November 1918 kehrte sie umgehend in das nun demokratische Bayern zurück und gehörte im Dezember zu den Gründerinnen des „Bundes sozialistischer Frauen“, um „selbständig und unabhängig von den sozialdemokratischen Männerparteien“ aktiv zu sein.