Lindau öffnet weiteren Auffangparkplatz

Die Stadt Lindau öffnet zu den Pfingstferien den neu geschaffenen Auffangparkplatz P2 in der Kemptener Straße auf dem ehemaligen Cofely-Gelände zwischen dem Lindaupark und dem Discounter Lidl. Am Samstag, 30. Mai, beginnt dann auch der Betrieb des Shuttlebusses zur Insel, wie es vonseiten der Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung heißt. Demnach wird ein Shuttlebus vom P1 Blauwiese zur Insel -Haltestelle Spielbank- und zurück an.

Die Shuttle-Bus Linie P+R vom P1 Blauwiese zur Insel und zurück ab Samstag 30. Mai, fährt im 15-Minuten-Takt von 9 Uhr bis 21.45 Uhr. Der letzte Bus von der Insel zurück zum „P1 Blauwiese“ fährt ab der Haltestelle Spielbank um circa 21.52 Uhr, heißte s weiter. Das Kombiticket zum Preis von fünf Euro enthält den Parkschein und den Fahrschein, den bis zu fünf Personen am jeweils gültigen Tag mit dem Parkscheinabriss/Kombiticket zur Fahrt mit dem Shuttle-Bus Linie P+R kostenlos nutzen können.

Der Fußweg vom nahe gelegenen P2 zur Bushaltestelle P1 Blauwiese ist ausgeschildert. Im Shuttlebus gilt die derzeit geltende Maskenpflicht im ÖPNV.

Zusätzlich zum Parkplatz P1 Blauwiese und dem Parkplatz P2 an der Kemptener Straße stehen jeweils samstags und sonntags und den Ferienzeiten die ausgewiesenen Schulparkplätze in der Reutiner Straße beim Valentin-Heider-Gymnasium kostenlos zur Verfügung.