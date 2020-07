Die Entwicklung der Corona-Infektionen in Bayern bleibt momentan so positiv, dass die Staatsregierung weitere Erleichterungen der bisherigen Corona-Maßnahmen erlaubt. Das wirkt sich auch auf die Bädersituation in Lindau aus: Das Limare öffnet am 18. Juli und die Besucher des Freibads Oberreitnau dürfen sich auf weitere Lockerungen freuen.

In diesem Jahr ist das Badeangebot in Lindau durch den Umbau der Hinteren Insel und den Bau der Therme, aber auch durch die Corona-Maßnahmen beschränkt. Deshalb haben sich die Verantwortlichen dazu entschlossen, das Hallenbad Limare in diesem Sommer durchgehend geöffnet zu lassen. „Mit der Öffnung des Limare ab dem 18. Juli werden wir eine zusätzliche Bademöglichkeit anbieten“, so Florian Schneider, Leiter der Bäderbetriebe Lindau in einer Pressemitteilung der Stadt. Außerdem gehe man davon aus, dass viele Lindauer Familien in diesem Jahr daheim Urlaub machen. Gerade für sie soll das Limare eine Abwechslung bieten. Auch die Sauna wird ab dem 18. Juli wieder öffnen. Allerdings gelten weiterhin Einschränkungen: Für das Hallenbad im Limare bedeutet das maximal 160 Badegäste und für die Saunalandschaft höchstens 40 Gäste gleichzeitig. Damit man nicht umsonst zum Hallenbad fährt, kann man sich auf der Facebook-Seite der Bäderbetriebe Lindau informieren oder sich bei Fragen und Unsicherheiten unter 08382 / 70 41 30 telefonisch an die Bäderbetriebe wenden.

Beim Betreten der Anlage herrscht Maskenpflicht und jeder Besucher muss nachvollziehbar registriert werden. „Wir werden zusätzlich reinigen, desinfizieren und haben Hinweise und Erinnerungen für das korrekte Verhalten im Bad angebracht“, so Florian Schneider der an die Besucher appelliert mitzuhelfen, und die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

Aber auch für die Gäste des Freibad Oberreitnau gibt es vonseiten der Stadt gute Nachrichten: Nachdem Badegäste zuletzt Einschränkungen in Kauf nehmen mussten, können die Bäderbetriebe Lindau ab sofort weitere Lockerungen umsetzen. Es dürfen nun maximal 540 Besucher ins Freibad. Dadurch können Besucher ab sofort wieder die gesamte tägliche Öffnungszeit ausnützen. Der Einzeleintritt bleibt mit für Erwachsene 4 Euro und 2 Euro für Ermäßigte unverändert zu den Vorjahren.

Seit dem 1. Juli gibt es zudem die Saison- und Kombikarten für das Freibad Oberreitnau und das Limare. Diese können an der Kasse in Oberreitnau sowie ab dem 18. Juli auch im Limare erworben werden. Angesichts der fortgeschrittenen Saison werden die Saisonkarten zum halben Preis angeboten. Das bedeutet beispielsweise, dass die Familienkarte einen Preis von bisher 120 Euro, nun für den Rest der Saison für 60 Euro erworben werden kann. Erwachsene bezahlen 32,50 Euro und Ermäßigte 17,50 Euro.

Vorsorglich weisen die Bäderbetriebe darauf hin, dass die Saisonkarten keinen garantierten Zugang bei Überfüllung bieten.

Die Öffnungszeiten im Limare

Das Hallenbad im Limare hat dienstags bis freitags jeweils von 13 bis 19 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Die Sauna kann dienstags bis freitags von 13 bis 20 Uhr und samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 19 Uhr besucht werden. Mit dem Beginn des neuen Schuljahres am 8. September nimmt das Limare den Regelbetrieb mit Schwimmerzeiten und gewohnten Öffnungszeiten auf.