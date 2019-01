Limare bleibt am Samstag für Bodensee Cup geschlossen

Die Schwimmabteilung des TSV Lindau veranstaltet am Samstag, 19. Januar, die neunte Auflage des Schwimmwettbewerbs „Stadtwerke Lindau Bodensee Cup“. Zehn Mannschaften aus Bayern und Württemberg werden dazu im Limare erwartet. Pate dieser Veranstaltung sind laut Vorschau die Stadtwerke Lindau, die unter anderem für Urkunden, Mannschaftspokal und wertvolle Ehrenpreise sorgen.

Mit einem großen Helferaufgebot werden seit Wochen die Vorbereitungen getroffen, damit am Veranstaltungstag alles funktioniert, um die Wettbewerbe gut durch das Becken zu bringen. TSV-Abteilungsleiter Wilfried Fuchs und der technischer Leiter Peter Hämmerle zeigen sich zuversichtlich, dass mit dem erfahrenen Organisationsteam reibungslos über die Bühne gehen wird. Nicht zuletzt, weil auch die Wettervorhersage eine problemlose An- und Abreise der Teams verspricht. Das Limare bleibt an diesem Tag für den Badebetrieb geschlossen. Erst am Sonntag kann dem gewohnten Badespaß nachgegangen werden.

Aus sportlicher Sicht sind diesmal nicht unbedingt in den abschließenden und schnellsten Läufen die Highlights zu erwarten. Der mehrfache Deutsche Meister und Dritter bei der Europameisterschaft der Para-Sportler, Johannes Weinberg aus Immenstadt, hatte bereits im Vorjahr für Altersklassenrekorde im Jahrgang 2002 gesorgt. Bleibt abzuwarten, ob sich Weinberg, der blind ist, auch diesmal schon in Rekordform präsentiert. Mit 125 Einzel- und vier Staffelmeldungen hat der gastgebende Verein, nach dem TV Memmingen, die zweitmeisten Meldungen abgegeben. Besonders die jüngsten Nachwuchstalente dürfen sich hier – meist angefeuert von Eltern und Großeltern - erstmals erproben. 25 Lindauer Aktive werden um Bestzeiten und Platzierungen kämpfen.

Der Eintritt für alle Zuschauer ist frei. Beginn der Veranstaltung ist um 9 Uhr (Einschwimmen 8 Uhr), das Ende wird gegen 16.30 Uhr erwartet.