Ligakonkurrenten duellieren sich im Pokal

Zwar rangiert der SC Unterzeil-Reichenhofen in der aktuellen Tabelle der Fußball-Landesliga (Staffel 2) aktuell nur auf dem achten Platz. Jedoch ist er nicht nur, wie die Spielvereinigung Lindau als derzeit Viertplatzierter, bisher ungeschlagen, sondern hat auch erst zwei Spiele absolviert – und schloss die Vorsaison auf dem dritten Tabellenrang ab. Am nächsten Sonntag, 30. September, treffen beide Ligakonkurrenten um 11 Uhr in Runde zwei des WFV-Verbandspokalwettbewerbs aufeinander

Laut Vorschau belegte der SV Unterzeil in der Spielzeit 2017/18 mit 48 Punkte und einem Torverhältnis von 52:31 den dritten Platz in der Landesliga und hatte dabei lediglich einen Punkt Rückstand auf den späteren Aufsteiger VfL Herrenberg, der über die Relegation in die Verbandsliga aufstieg.

In der ersten Runde gewann Unterzeil-Reichenhofen gegen den ebenfalls in der Landesliga spielenden SV Sulmetingen mit 5:2. Mit Theresa Butscher hat das SCU-Team eine Spielerin in ihren Reihen, die zu den herausragenden Fußballerinnen des Bezirks Bodensee zählt. Mit 15 Treffern in 16 Spielen rangierte Butscher vergangene Saison in der Spitzengruppe der Torschützenliste. Ihre Kreise gilt es einzuengen, will die SpVgg Lindau auch in Unterzeil einen Sieg holen.

Obwohl alle Vorzeichen klar für Unterzeil sprechen, will Lindaus Trainer Achim Schnober versuchen, dem vermeintlichen Favoriten ein Bein zu stellen. „Jedes Spiel muss erst gespielt werden. Wir haben inzwischen eine gefestigte Mannschaft, die genau wie ich jedes Spiel gewinnen will.“ Neben Louisa Schediwy muss der SpVgg-Coach höchstwahrscheinlich auch auf Monja Rudhart verzichten. Da auch Silke Bischof nicht voll einsatzfähig ist und hinter dem Einsatz von Annika Stohr, die verletzt gegen Altheim ausgewechselt werden musste, ein Fragezeichen steht, darf man gespannt sein, mit welcher Aufstellung dieLindauerinnen ins Spiel gehen – zumal an diesem Wochenende auch nicht auf Standby-Spielerinnen Marina Rudhart zurückgegriffen werden kann. Die SpVgg Lindau hofft auf ein ähnliches Kunststück wie vor zwei Jahren, als man beim 1:1 Unentschieden in Unterzeil, damals als Absteiger, völlig überraschend einen Punkt mit an den Bodensee mitnehmen konnte. Die Mannschaft Unterzeils hat inzwischen jedoch ein anderes Gesicht – stehen doch nur noch sechs Spieleinnen im Kader, die vor zwei Jahren gegen SpVgg aufgeboten waren. Auch dürfte Unterzeils Spitzenspielerin Theresa Butscher, die, die Partie gegen Lindau vor zwei Jahren, aufgrund einer Verletzung verpasste, dieses Mal zum Einsatz kommen.