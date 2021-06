Lieferlogistik soll klimafreundlicher gestaltet werden

Die Bürgerbeteiligung zum Lindauer Logistikkonzept geht in die nächste Phase. Nach der Online-Beteiligung auf der neuen Internet-Plattform der Stadt Lindau ist nun in der Inselhalle eine Bürgerinformations-Veranstaltung am Donnerstag, 8. Juli, geplant. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und dauert zwei Stunden. Bürgerinnen und Bürger können sich über das Konzept informieren und zu den geplanten Maßnahmen ins Gespräch kommen, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung.

Das Lindauer Logistikkonzept habe das Ziel, eine klimafreundliche Lieferlogistik in Lindau zu entwickeln und umzusetzen. Fast ein Drittel des Verkehrsaufkommens in Städten werde durch den Güter- und Lieferverkehr verursacht, denn täglich müssten Waren von A nach B transportiert werden, so die Mitteilung weiter. Außerdem steige der Lieferverkehr durch den zunehmenden Online-Handel weiter an. Dies zeige sich auch auf Lindaus Straßen und führt zu Verkehrsproblemen.

Seit Oktober 2020 befasst sich die Stadt Lindau mit der Frage, wie Logistik in Zukunft klimafreundlich gestaltet werden kann. Dafür wurden in Expertengesprächen und Online-Workshops wichtige Gruppen wie Einzelhandel, Gastronomie, Paketdienstleister und Speditionen eingebunden. Aber auch die Belieferung der Endverbraucher, also der Lindauerinnen und Lindauer, soll im Fokus des Konzeptes stehen.

Dafür werden Maßnahmen erarbeitet, die Verkehr vermeiden und verlagern sowie den Ausstoß von Treibhausgasen reduzieren. Die Online-Beteiligung im Mai habe gezeigt, wie bedeutend der Lieferverkehr in Lindau für die Menschen sei. Mitgemacht hatten insgesamt über 100 Personen, viele brachten konkrete Ideen ein.

In der Bürgerinformationsveranstaltung zum LiLo werden die bisherigen Ergebnisse der Beteiligungen vorgestellt. Darüber hinaus haben die Teilnehmer die Gelegenheit, sich an Dialoginseln über die geplanten Maßnahmen zu informieren, Fragen zu stellen und aktiv mitzudiskutieren.

Eine abschließende Vorstellung des Lindauer Logistikkonzeptes im Stadtrat findet im kommenden November statt. Die Ergebnisse gelten als Empfehlung für den Stadtrat, der anschließend über das Konzept entscheidet.