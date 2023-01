Liebherr schafft neue Arbeitsplätze in Lindau und Biberach

Die Liebherr-Electronics and Drives GmbH ist Teil der internationalen Firmengruppe Liebherr. Die Firmengruppe Liebherr ist ein familiengeführtes Technologieunternehmen. Es zählt zu den größten Baumaschinenherstellern der Welt. Die Firmengruppe umfasst heute über 140 Gesellschaften auf allen Kontinenten. In 2021 beschäftigte sie laut eigenen Angaben mehr als 49.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete einen konsolidierten Gesamtumsatz von über 11,6 Milliarden Euro. Gegründet wurde Liebherr im Jahr 1949 im süddeutschen Kirchdorf an der Iller.

Die beiden Liebherr-Standorte in Lindau und am Flugplatz in Biberach waren bislang in zwei unterschiedlichen Gesellschaften organisiert.

Daraus entsteht nun eine Gesellschaft mit zwei Standorten: die Liebherr-Electronics and Drives GmbH. Kündigungen soll es bei der Zusammenführung keine geben. Im Gegenteil: Es sollen sogar in beiden Städten neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Hauptsitz der neuen Liebherr-Electronics and Drives GmbH ist Lindau. Die Gesellschaft entwickelt und fertigt ihre Produkte nicht nur für die verschiedenen Bereiche der Firmengruppe Liebherr, sondern auch für externe Kundschaft aus Landwirtschaft und Bauwirtschaft.

„Diese Zusammenführung von Kernkompetenzen ist ein Meilenstein für Liebherr“, wird Hirohito Imakoji, kaufmännischer Geschäftsführer der Liebherr-Electronics and Drives GmbH, in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert.

Bereits in der Vergangenheit hätten die beiden Standorte in unterschiedlichen Projekten erfolgreich zusammengearbeitet. „Nun vereinen wir unsere Stärken sowie das vorhandene Know-how und möchten so für unsere Kundschaft neue Produkte entwickeln und fertigen.“

Seit 2015 wird am Biberacher Flughafen produziert

Das Portfolio der Liebherr-Electronics and Drives GmbH umfasse Mensch-Maschine-Schnittstellen, Gateways, Sensorik, Steuer- und Leistungselektronik. Die Gesellschaft sei Fertigungsdienstleister für elektronische Komponenten und biete zudem umfangreiche Test- und Qualifikationsdienstleistungen im Bereich Elektronik. Die steigende Bedeutung der Elektronik in mobilen Arbeitsmaschinen und der Luftfahrt habe zuletzt 2021 in Lindau zu einem Rekordumsatz geführt.

„Auch der Geschäftsbereich für elektrische Antriebs- und Steuerungstechnik schreibt eine neue Geschichte“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Das Werk am Flugplatz in Biberach, in dem seit 2015 produziert wird, erweitere das Portfolio der Liebherr-Electronics and Drives GmbH.

Das Produktprogramm in Biberach umfasst unter anderem Elektromotoren, Schaltanlagen und Energiespeicher. „Allesamt wichtige Themenfelder für die Elektrifizierung, wodurch das Werk seit seiner Eröffnung hinsichtlich Umsatz und Belegschaft deutlich wachsen konnte.“

Neue Fachkräfte und Azubis gesucht

Laut Liebherr werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beider Standorte weiter beschäftigt. Zudem sollen neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Denn sowohl in Lindau als auch in Biberach sei die Geschäftsentwicklung positiv. Zusätzlich zu den bestehenden Arbeitsplätzen eröffneten sich dadurch in beiden Städten neue Berufschancen.

„Die Tätigkeitsfelder unserer neuen Gesellschaft bedienen mehrere Megatrends“, wird Hirohito Imakoji zitiert. „Wir wollen die Maschinen unserer Kundschaft effizienter, umweltfreundlicher und sicherer machen – zu Land, zu Wasser und in der Luft. Dafür suchen wir weitere Fachkräfte, die mit uns diesen Weg gehen wollen. Gleichzeitig bieten wir auch Auszubildenden und Studierenden eine mehrfach ausgezeichnete Ausbildung in spannenden Themengebieten.“