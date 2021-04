Liebesbeziehung vorgegaukelt: „Arzt“ betrügt Frau aus dem Landkreis Lindau

Im Internet kennengelernt und verliebt – ein angeblicher Arzt aus dem Nahen Osten hat so eine Frau getäuscht und erschwindelte sich dabei eine niedrige vierstellige Summe. Nach zahlreichen Nachrichten, die zwischen beiden Personen via Internet ausgetauscht wurden, bekundete der vermeintliche Arzt seine Liebe gegenüber der Frau und bat die Geschädigte um Geld, da sein Sohn Geld für eine medizinische Behandlung benötige. Zu einem persönlichen Kontakt kam es zuvor nicht. Kurze Zeit später erkannte die Frau den Betrug und wendete sich an die Polizei in Lindenberg, um dort Anzeige zu erstatten.

Das Phänomen ist bei der Polizei als „Love Scamming“ oder „Romance Scamming“ bekannt und beschäftigte die Ermittler vor allem Mitte des vergangenen Jahrzehnts, wie die Polizei mitteilt. Danach ebbte die Welle ab und wurde von neueren Phänomenen wie beispielsweise den „Falschen Polizeibeamten“ abgelöst. Mittlerweile erlebe die Geschichte der falschen Liebschaften aber wieder eine Art Comeback, so die Polizei weiter. Die Angesprochenen werden mit Liebesbekundungen und Aufmerksamkeit überhäuft. Es entsteht im Verlauf der Zeit eine emotionale Abhängigkeit beziehungsweise eine Beziehung zum Unbekannten – auf einmal kommt ein vermeintlicher Notfall oder eine finanzielle Notlage in das Leben der neuen Liebe. Helfen kann nur das Opfer – mit dem eigenen Geld. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche.