Lieber Kater „Blinki“ sucht neues Zuhause

„Blinki“ heißt der weiß-gestromerte Kater, der sich seit September im Tierheim befindet. Ursprünglich war er ein Wohnungskater, findet es aber mittlerweile auch draußen ganz toll. Darum wird für ihn ein neues Zuhause gesucht, an dem er uneingeschränkt ein-.und ausgehen kann. Der Kater ist sehr lieb und anhänglich. Er ist elf Jahre alt und wie alle Katzen im Tierheim kastriert, geimpft und tätowiert. Blinki liebt es zudem mit Leckerli verwöhnt zu werden. Er sucht einen ruhigen Einzelplatz, gerne auch bei älteren Menschen, die sich kein Jungtier mehr anschaffen wollen. Wer dem Schmusetiger persönlich kennenlernen und mehr über ihn erfahren will, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau Telefon 08382/ 72365 in Verbindung setzen.