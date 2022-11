Lidl in Lindau öffnet wieder

Die Lidl-Filiale in der Kemptener Straße öffnet am kommenden Montag wieder. Sieben Wochen lang wurde sie umgebaut. Nun ist der Supermarkt größer und moderner.

Das Unternehmen hat die Verkaufsfläche der Filiale um 420 Quadratmeter auf rund 1700 Quadratmeter erweitert. „Dadurch wurde Platz für breitere Gänge und die optimale Warenpräsentation geschaffen“, heißt es in einer Pressemitteilung von Lidl. Die Filiale sei innen komplett umgestaltet worden. Außerdem sei die Technik erneuert worden.

„Eine komplett neue Elektrik und Gebäudesteuerung sorgen für einen deutlich reduzierten Stromverbrauch und einen niedrigeren Kohlenstoffdioxidausstoß“, schreibt das Unternehmen. „Gute Wärmedämmung, eine erneuerte Lüftungsanlage sowie energieeffiziente LED-Beleuchtung sparen weitere Energie ein.“

Die Erweiterung des Lindauer Lidl-Marktes ist weitgehend fertig, in wenigen Tagen wird wieder eröffnet. (Foto: Christian Flemming)

Auf dem Parkplatz mit 161 Plätzen werde zudem eine Elektroladesäule installiert, an der Kunden ihre Fahrzeuge mit einer Leistung von bis zu 60 Kilowatt laden können. „Dafür bietet die Elektroladesäule eine AC Ladebuchse sowie zwei DC Anschlusskabel für gleichzeitiges Laden an drei Ladepunkten.“ Die Filiale in Lindau sei der fünfzehnte Lidl-Standort mit einer Elektroladesäule in der Region.

Neue Fahrradüberdachung

Lidl hat eine neue Einkaufswagenbox gebaut. „Die bisherige Einkaufswagenbox wurde zu einer Fahrradüberdachung umgebaut und die Mitarbeiter haben einen komplett neuen Personal- und Sanitärbereich erhalten“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Am Montag, 28. November, soll es eine kleine Eröffnungsfeier mit Bratwurst- und Glühweinstand geben. „Zudem kassiert die (Jugend)-Feuerwehr Lindau circa fünf Stunden für den guten Zweck“, heißt es in der Pressemitteilung. Dafür spende Lidl 1000 Euro an die Feuerwehr.

„Diese Filiale gibt es bereits seit neun Jahren und viele Kunden kaufen regelmäßig bei uns ein“, wird Lidl-Filialleiter Michael Röcker in der Pressemitteilung zitiert. „Daher freuen wir uns umso mehr, unsere Kunden nach siebenwöchiger Modernisierung wieder in ihrer gewohnten Filiale begrüßen zu dürfen – jetzt in moderner Optik und mit neuem Filialauftritt.“