Lichter als Zeichen der Vielfalt

Mit einem Licht ein Zeichen für Vielfalt und gegen Rechtsruck, Hass und Rassismus zu setzen, zu dieser Aktion haben sich über 200 Menschen am Lindauer Hafen versammelt. Dazu aufgerufen hatte der Arbeitskreis des Valentin-Heider-Gymnasiums (VHG) „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Bereits zum Schuljahresanfang war dem Arbeitskreis bei einem Treffen die Idee gekommen. Wichtig war ihnen auch, für etwas zu demonstrieren, nicht gegen etwas, daher für die Vielfalt und nicht gegen den Rechtsruck. Den positiveren Einstieg in dieses Thema unterstrich auch das Lied, John Lennons „Imagine“, dessen Text Schülerinnen am Hafen vortrugen und das später von allen gesungen wurde. Diverse Infotafeln zeigten Beispiele für Vielfalt auf, so die Vielfalt der 7000 Biersorten oder über 100 Brotsorten alleine in Deutschland. Die Teilnehmer der Aktion hatten entweder selbst ein Licht mitgebracht oder bekamen von den Schülern eines ausgehändigt. Damit wurde eine Lichterkette vom Mangturm bis zum Finanzamt gebildet. Des Weiteren waren alle aufgefordert, an eine Stellwand persönliche Vorsätze für 2019 zum Thema Vielfalt und Frieden zu posten. Foto: Christian Flemming