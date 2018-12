LI will direkt vor der Lindauer Insel ein Parkdeck statt Hotel

Die Lindau Initiative lehnt die Pläne von OB und Stadtverwaltung für den Karl-Bever-Platz ab. Die Stadt sollte auf das Hotel verzichten, dann müsste das Parkdeck nicht so hoch werden.

Laut Pressemitteilung unterstützen die LI-Stadträte Jürgen Müller und Martin Schnell sowie LI-Vize Thomas Ball den Stadtratsbeschluss, bis zu 700 Stellplätze am Karl-Bever-Platz zu schaffen. Bereits bei der Bewerbung zur Landesgartenschau habe die Stadt das in Aussicht gestellt, dass die Zahl von Stellplätzen rechtzeitig vor der Veranstaltung fertig sein sollen. Der bestehende Parkplatz mit 256 Stellplätzen könnte laut Müller „verträglich durch eineinhalb oder zwei Etagen von begrünbaren Paletten in Leichtbauweise auf die erforderliche Anzahl erweitert werden. Dies wäre auch kostengünstiger als ein massives Parkhaus.“

Das entspricht aber nicht dem von der Verwaltung vorgelegten Entwurf für einen Bebauungsplan auf dem Beverplatz. Dort ist vielmehr ein Parkhaus vorgesehen, das 70 Meter lang und 20 Meter hoch ist. „Dieser Vorschlag ist dem Willen von CSU, JA, SPD, FB und FW geschuldet, auf dem Karl-Bever-Platz zusätzlich ein Hotel mit 120 Betten vorzusehen“, schreibt Müller und wendet sich dagegen: „Die LI kann diese Massivität nicht mittragen und appelliert an die vorgenannten Fraktionen, auf den Hotelneubau an dieser Stelle zu verzichten.“ Denn in dieser Form würden die erforderlichen 600 bis 700 Stellplätze direkt vor der Insel wohl nicht vor Beginn der Gartenschau im Frühjahr 2021 fertig.