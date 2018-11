LI wendet sich weiter gegen Gartenschau und Hotel

Bei vielen Großprojekten sei sich die Lindau Initiative (LI) mit den anderen Gruppen im Stadtrat einig, sagte Jürgen Müller bei der Mitgliederversammlung. Die Landesgartenschau, ein Hotel am Karl-Bever-Platz und den GTL-Neubau lehne er aber ebenso ab wie zuletzt die Therme.

Gut ein Dutzend Mitglieder haben sich am Mittwoch im Gasthof Köchlin getroffen. Wahlen standen heuer keine an, deshalb beschränkte sich das Programm auf Müllers Bericht zur Arbeit im Stadtrat mit Diskussion. Sein Mitstreiter Martin Schnell war ebenso verhindert wie andere Vorstandsmitglieder. So war die Versammlung nach nicht mal einer Stunde beendet.

Anhand einer Übersicht aller Sitzung des Stadtrats und seiner Ausschüsse machte Müller schnell deutlich, wie viel Arbeit Stadträte haben, wenn sie nur zu zweit in einer Fraktion sitzen. Deshalb warb er schon jetzt um Kandidaten für die Stadtratswahlen in knapp anderthalb Jahren. Die LI brauche mehr Sitze, um die Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen.

Und da wartet eine Menge Arbeit auf die Räte. Bei den meisten Projekten sei sich die LI mit den anderen Fraktionen einig, sagte Müller und verwies auf die Unterführungen Langenweg und Bregenzer Straße, auf Zwei-Bahnhofs-Lösung, Thierschbrücke, Ausbau der Schulen, Bau eines zusätzlichen Kindergartens oder die Sanierung des Cavazzens. Auch beim Bau neuer Wohnungen durch die GWG habe die LI Hoeckle-Grundstück, Münchhofareal und Oberem Rothenmoos zugestimmt. Da aber auch noch die Hintere Insel ansteht, halte er nichts von einer Bebauung der Grundstücke von Bauhof und Stadtgärtnerei, sagte Müller. Er sieht das GWG-Team an der Kapazitätsgrenze.

Müller ist gegen ein Hotel als Hochpunkt am Karl-Bever-Platz

Den Kampf gegen die Therme hat die LI im Stadtrat und beim Bürgerentscheid verloren. Jetzt könne man nur noch die Urteile der Gerichte und das Ergebnis des Petitionsausschusses abwarten. „Das ist nicht mehr beeinflussbar von uns.“

Angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat werde er auch die Gartenschau 2021 nicht verhindern können, angesichts von knapp 14 Millionen Euro sieht Müller aber ein erhebliches finanzielles Risiko. Den Bürgerpark könnte Lindau auch ohne die Zuschüsse selbst machen, anderes hält Müller für verzichtbar.

Am Karl-Bever-Platz spricht sich Müller strikt gegen ein Hotel oder ein anderes Gebäude aus, das bis zu zehn Stockwerke hoch werden könne: „Wir brauchen keinen Leuchtturm am Karl-Bever-Platz.“ Wichtiger seien dort bis zu 700 Parkplätze, die man Insulanern und Einzelhändlern, aber auch Ärzten udn beschäftigten der Insel versprochen habe. Den Kompromissvorschlag der Bunten Liste hält Müller für viel zu klein.

Müller sprach sich auch gegen einen Neubau für Bauhof und Stadtgärtnerei bei der Kläranlage aus. Angesichts sehr knapper Mehrheitsverhältnisse ist er gespannt auf die Stadtratssitzung am Mittwoch.