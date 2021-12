Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter Einhaltung der strengen 2G-Regeln und mit ausreichendem Abstand fand am 24. November die LI-Mitgliederversammlung statt. Der Bericht des Vorsitzenden, eine Satzungsänderung sowie die nach zwei Jahren fälligen Neuwahlen waren die Hauptthemen der Versammlung. Stadtrat und Vorsitzender Jürgen Müller bemängelte in seinem Bericht, dass für rund 600000 Euro auf dem Bauhof Gelände ein provisorischer Auffangparkplatz geschaffen werden soll und dies, obwohl der Verkauf des Bauhofgeländes in der Finanzplanung 2021-2025 enthalten ist. Die vom Stadtrat bereits beschlossenen Projekte können nur finanziert werden, wenn bis 2025 für rund 20 Millionen Euro städtisches Grundstücke veräußert werden. Dies erscheint Jürgen Müller unrealistisch. Stattdessen sei sparen angesagt, dies hätte aber wohl die Stadtratsmehrheit noch nicht erkannt. Er sah auch das Vertrauen in die Politik beschädigt durch den Wortbruch und Weiterbetrieb des Zecher Hartplatzes als Parkplatz für Wohnmobile. Den Bürgern in Zech sei zugesichert worden, dass die Nutzung auf die Gartenschau beschränkt sei. Unpassend sei auch, dass der Stadtrat in Coronazeiten mit Mehrheit sich die Erhöhung der Sitzungsgelder und pauschalen Auslagen genehmigt habe. Der stellvertretende Vorsitzende sowohl der LI als auch der Bürgerinitiative Westliche Insel, Thomas Ball, wünscht sich ein Ratsbegehren zur Frage einer Bebauung der Westlichen Insel, verbunden mit dem Wunsch, dass eine Bebauung unterbleibt. Mit der Satzungsänderung wurden die Begriffe „in Schriftform“ und „schriftlich“ in den Begriff „in Textform“ geändert. Bei den Wahlen wurden Jürgen Müller als 1.Vorsitzenden und Thomas Ball als einer der Stellvertreter sowie Sabine Zeller als Kassier bestätigt. Neuer zusätzlicher Stellvertreter wurde Fabian Stohr. Schließlich wurden noch 8 Beiratsmitglieder gewählt. Der Vorsitzende bedankte sich abschließend bei den Mitgliedern für das Vertrauen und die bisherige Mitarbeit.