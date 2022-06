Leutnant Michael Kitzelmann wurde vor 80 Jahren hingerichtet

Michael Kitzelmann wurde am 29. Januar 1916 als zweitältester Bauernsohn im Weiler Horben oberhalb von Gestratz im Landkreis Lindau geboren, streng katholisch erzogen. Außerdem musste er, wie auf Bauernhöfen damals üblich, von Kindesbeinen an bei der Arbeit auf dem elterlichen Hof mithelfen. Als leistungsbereiter Schüler förderten ihn sein Klassenlehrer sowie der Dorfpfarrer, sodass er von 1928 bis 1936 Schüler des humanistischen Gymnasiums in Dillingen werden konnte. Im Jahr 1936 absolvierte er sechs Monate Reichsarbeitsdienst und begann im September an der kirchlichen Akademie in Augsburg mit dem Studium der für den Priesterberuf notwendigen philosophischen Semester.

Im Jahr 1937 wurde seine Bewerbung an die Lehrerhochschule in München-Pasing abgelehnt, da er sich weigerte, in eine der vorgeschriebenen NS-Organisationen einzutreten. Unsicher geworden, ob der Beruf des Priesters für sein Leben der richtige sei, rückte er im Sommer 1937 als Freiwilliger zum 91. Infanterie-Regiment in die Lindauer Luitpoldkaserne ein.

1938 war Michael Kitzelmann noch begeistert am nazideutschen Einmarsch in Österreich beteiligt und 1939 am deutschen Überfall auf Polen. Doch bereits hier schrieb er, inzwischen zum Unteroffizier befördert, aus Osiec an der Weichsel nachhause: „Die Schreckensbilder, welche ich auf dem Leichenfeld mitansehen musste, haben sich so tief in meine Seele eingegraben, dass ich sie nimmer vergessen werde. Ich habe mein Schicksal in Gottes Hände gelegt.“

Trotzdem verteidigte er 1940 gegenüber seinem eher kriegskritischen Vater den deutschen Angriff gegen Frankreich u.a. mit Sätzen wie: „Ich bin bestimmt kein begeisterter Militarist, noch weniger ein guter N.S. [Nationalsozialist, K.S.], aber es freut einen Soldaten halt doch, wenn es vorwärts geht und seine Waffen Erfolg haben … Die Schärfe unseres Schwertes wird allen hinreichend bekannt sein.“

Die Wende in seinen Auffassungen kam mit der Beteiligung am Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 sowie dem dortigen Kriegs- und Besatzungsalltag. Gemäß seinem christlichen Glauben lehnte er die NS-deutschen Greueltaten immer deutlicher ab.

Im August 1941 war er über Lemberg (Lwiw) und Proskurow an den Fluss Bug zum 462. Infanterieregiment der 262. Division verlegt worden. Dort in der von der Wehrmacht besetzten Ukraine wurde ihm nun die Leitung einer Maschinengewehr-Kompanie übertragen. Bereits auf dem Weg dorthin schrieb er u.a. nach Hause.: „Heute habe ich mich schon wieder schrecklich ärgern müssen. In diesem Lemberg sieht man so viele Etappenschweine herumlaufen (…) Da sah ich eine Unmenge von seltsamen Phantasie-Uniformen, deren Träger lauter stramme junge, in den besten Jahren stehende Männer waren, die in der Verwaltung des eroberten Gebietes ihr sicheres Pöstchen ausfüllten (…) Wie lange noch werden wir dieses Hundeleben in Ketten und Unfreiheit führen müssen!“

Aus Priluki schrieb er am 28. September 1941 nach Hause: „Der einzige Gedanke und Wunsch eines jeden ist nur: Ende des Krieges, raus aus Russland und zurück in die Heimat, in den Zivilanzug. Doch wer fragt uns, ob wir wollen oder nicht!“ Vierzehn Tage später wurde er noch deutlicher: „Wir sind ein ewig wandernder, raubender Heerhaufen geworden, den man mit einem Heuschreckenschwarm vergleichen kann. Wo wir uns niedergelassen haben, hört man nach unserem Abzug keine Gans mehr schnattern und kein Schwein mehr grunzen…“.

Immer klarer zeigte er nun in Briefen nach Hause und bei Gesprächen mit Kameraden seine Ablehnung des Krieges, des Verhaltens der deutschen Besatzer in der Sowjetunion und gegenüber den dafür verantwortlichen NS-und Wehrmachtsführungen: „Wenn diese Lumpen siegen, dann kann und will ich nicht mehr leben.“

Nach Genesung seiner zweiten Verwundung im Lazarett im besetzten Orel wurde er Anfang April 1942 bei der Rückkehr zu seiner Division verhaftet. Bereits im Lazarett hatte ihn ein Feldwebel seiner Kompanie an den Vorgesetzten verraten. Am Karfreitag, den 3. April 1942 wurde er vom Militärgericht seiner Division wegen „Wehrkraftzersetzung“ zum Tode verurteilt.

Seine Mutter fuhr wegen eines Gnadengesuchs nun eilig zum Obersten Gerichtshof nach Berlin. Dort wurde die Allgäuer Bäuerin in Herrenmenschen-Manier angeherrscht und ihr und ihres Mannes Gesuch abgewiesen. Dabei erfuhr sie auch, dass ihre Briefe als Eltern an ihren Sohn überwacht worden waren: „Was erwarten Sie eigentlich, Frau Kitzelmann? Seien Sie zufrieden, wenn wir nicht auch Sie und Ihren Mann belangen. Sehen sie hier diesen Stoß von Briefen – das haben Sie und Ihr Sohn geschrieben.“

Am 11. Juni 1942 wurde Michael Kitzelmann im Gefängnis von Orel, rund 350 km südwestlich von Moskau, gemäß dem Urteil des Militärgerichts unter Verlust der „Wehrwürdigkeit“ durch Erschießen hingerichtet. Sein letzter Wunsch war es, dass dem Feldwebel, der ihn denunziert hatte, mitgeteilt werde, dass er ihm von ganzen Herzen verziehen habe. Seinen Angehörigen sowie seiner Braut hatte er dessen Namen in seinen vielen Briefen aus der Haft nicht preisgegeben.

Im Dorf Gestratz wird heute an vier Stellen an Michael Kitzelmann erinnert. In Lindau, in dessen Luitpoldkaserne, damals Péronne-Kaserne, der ungewöhnliche Mensch Michael Kitzelmann seinerzeit zum Soldaten ausgebildet worden war, wird im Bereich des 1975 von der Stadt Lindau erworbenen ehemaligen Kasernengebäudes immer noch nicht an ihn erinnert.