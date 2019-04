Leuchtturm wird illuminiert

Zur Eröffnung der Hundertwasser-Sonderausstellung wird es am Lindauer Seehafen nach Einbruch der Dunkelheit ein optisches Schmankerl geben: Der Lichtkünstler Gregor Eisenmann wird den Leuchtturm mit einer Lichtinstallation illuminieren. Es ist sein erster Auftritt im Süden Deutschlands, gleichzeitig nahe seiner Heimat, denn Eisenmann ist in Überlingen aufgewachsen. Nach seinem Studium in Dortmund hat er sich in Wuppertal niedergelassen und bis jetzt vor allem im Ruhrgebiet und in Rom mit seinen Installationen Aufsehen erregt. Auf die Idee seiner Kunst kam er bei seinen früheren Lightshows in Discotheken. Dies hat auch Einfluss auf seine Arbeit, denn für ihn ist der Rhythmus auch bei Licht ein wichtiges Element. Für die Lindauer Installation hat er den Leuchtturm abgescannt und damit am Computer Elemente Hundertwassers mit Eigenem verarbeitet. Das Resultat wird am Seehafen aber nicht nur von der Seite der Eilguthalle zu bewundern sein, wo die geladenen Gäste sind, sondern auch von der Löwenmole aus. Am besten ab 21 Uhr, wie der Künstler vorab verrät.