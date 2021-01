Leuchtendes Herz am Lindauer Hafen: Lindauer spenden dreimal so viel wie letztes Jahr

3000 Euro haben die Lindauerinnen und Lindauer, die an dem leuchtenden Herz am Hafen vorbeigekommen sind, in den letzten Wochen dort in die Kasse geworfen. Zugutekommt es dem Kinderhospiz Sankt Nikolaus in Bad Grönenbach.

„Die Einrichtung liegt uns besonders am Herzen“, sagt Martin Hummel, Gastronom und Besitzer von mehreren Unterkünften in Lindau. Ihm und seiner Familie sei es wichtig gewesen, für Kinder zu spenden, auch weil sie das schon über viele Jahre machen. „Die Einrichtung lebt auch von Spenden, und so kann zum Beispiel ermöglicht werden, dass mal ein Clown zu den Kindern kommt oder vieles mehr.“

Gemeinsam mit seiner Frau Liesi Hummel, seiner Schwester Petra Nowak und deren Mann Harald Nowak hatte Martin Hummel vor einem Jahr die Idee, dass das Herz mit den vielen Lichtern nicht nur den Garten der Familie schmücken, sondern allen Lindauern eine Freunde bereiten sollte. Anfänglich war das Herz noch einzig und alleine zur Dekoration neben dem Stand an der Hafenweihnacht positioniert. Schnell aber wurde das Herz ein beliebtes Fotomotiv für Lindauerinnen und Lindauer und bot mit der Spendenbox daneben auch eine Gelegenheit, etwas Gutes zu tun. In diesem Jahr hat die Familie das Herz in Kooperation mit der Stadt und dem Eventmanagment wieder aufgestellt. Hummel glaubt, in diesem Jahr war weniger das Motiv an sich der Grund, warum so viele spendeten, sondern vor allem der Empfänger der Spende. „Viele sind vielleicht auch bewusst an den Ort gekommen, um Geld zu spenden“, sagt er. Das Ergebnis von 3000 Euro zeigt das: Denn es ist dreimal so Geld wie im Jahr zuvor.

Auch im nächsten Jahr möchte die Familie die Aktion wieder machen. „Dann hoffentlich mit einem Glühweinstand und Apfelküchle“, sagt Martin Hummel. Bis dahin schmückt das 1,80 Meter große und 1,50 Meter wieder den Garten der Familie – über das Jahr ohne Lichter. Gerade steht es aber noch beleuchtet auf der Terrasse, auf die Martin Hummel von seinem Büro aus blickt.