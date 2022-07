Leuchtende Bojen im Kleinen See

Manuel Strauß platziert für die Biennale Linau bunt leuchtende, geometrische Bojen auf dem Kleinen See. Die Hohlkörper können nicht von nahem, geschweige denn von innen erfahren werden. „Ähnlich wie das Paradies sind sie in der Wahrnehmung präsent, aber niemals greifbar“, heißt es in der Pressemitteilung. Sie seien Platzhalter für Sehnsüchte und Idealvorstellungen. So schwimmen die Bojen in mittelbarer Nähe zum Betrachter.

Manuel Strauß ist 1983 in München geboren und machte seinen Abschluss 2014 in freier Kunst an der AdBK München. Nach einigen Stationen arbeitet er nun in seinem Atelier in Grafing. Neue Hybride erschafft er dort aus altmeisterlichen Techniken kombiniert mit industriellen Fertigungsmethoden. Seit 2019 wendet er sich wieder an die Öffentlichkeit und präsentiert seine Ergebnisse jahrelanger Materialforschung, Kunstmarktanalysen und Fertigungsrecherchen. Dabei fordere er stets herkömmliche Sehgewohnheiten, Denkmodelle und ästhetisches Empfinden heraus, heißt es in der Pressemitteilung. „Manuel Strauß möchte keine Antworten geben, vielmehr möchte er, neue Fragen stellen.“