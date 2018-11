Letztes Spiel vor der Winterpause für die SpVgg-Fußballerinnen

Die Landesliga-Fußballerinnen der Spielvereinigung Lindau reisen am Samstag, 24. November, zum SV Sulmetingen. Dort beginnt um 18 Uhr auf Kunstrasen das abschließende Partie der Mannschaft von SpVgg-Coach Achim Schnober vor der Winterpause.

Laut Ankündigung zählt Sulmetingen zu den offensivstärksten Mannschaften der Landesliga. Mit 77 Toren in der Vorsaison wies der nächste Gegner der Lindauerinnen bereits den besten Angriff der Liga auf. Auch aktuell hat Sulmetingen mit 26 Treffern bereits vier Tore mehr als Lindau erzielt. Neben Torjägerin Julia Hartmann (Torschützenkönigin der Saison 2017/18 mit 28 Toren), die mit 13 Treffern auf dem dritten Platz der aktuellen Torjägerliste rangiert, hat der SVS mit Lisa Kaiser (7) und Katharina Metzger (3) zwei weitere Stürmerinnen in ihren Reihen, die ebenso torgefährlich sind. So waren Metzger (15) und Lisa Kaiser (11) neben Hartmann in der Saison 2017/18 die Garanten für den fünften Platz in der Abschlusstabelle der Landesliga.

Sollte es dem SV Sulmetingen gelingen, die Spielvereinigung Lindau zu besiegen und auch im darauffolgenden Nachholspiel erfolgreich zu sein, könnte der SVS die SpVgg Lindau vom zweiten Tabellenplatz verdrängen. SpVgg-Coach Schnober will dies jedoch verhindern – zumal seine Spielerinnen bisher die einzige noch ungeschlagene Mannschaft in der Landesligasaison sind und mit fünf Gegentreffern die beste Abwehr der Liga stellt.

Da während der Woche mehrere Spielerinnen krankheitsbedingt nicht trainieren konnten, bleibt abzuwarten, mit welcher Mannschaft Schnober versuchen wird, diese Hürde zu meistern.