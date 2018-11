Letztes Heimspiel vor der Winterpause

Zum letzten Heimspiel in der Landesliga vor der Winterpause empfängt die SpVgg Lindau auf dem Sportplatz in Zech am Sonntagvormittag (18. November) um 11 Uhr den FV Bad Saulgau. Nachdem der Tabellenzweite vor zwei Wochen im Topspiel Tabellenführer SpVgg Berneck/Zwerenberg 2:0 schlagen konnten, mussten sich die Lindauerinnen beim Tabellendritten SC Unterzeil-Reichenhofen mit 2:2 begnügen. Sollten die SpVgg das Heimspiel gegen Bad Saulgau gewinnen und das zeitgleich stattfindende Spiel zwischen Berneck/Zwerenberg und Unterzeil unentschieden enden, könnte Lindau wieder ganz oben stehen.

Wie die SpVgg Lindau, stieg der FV Bad Saulgau im Sommer auf. In der Vorsaison noch als Spielgemeinschaft SGM FV Bad Saulgau/SV Reinhardshofen am Start, belegte die Mannschaft von FV-Trainer Christian Luib den zweiten Platz in der Regionenliga Staffel 5 und setzte sich in der Relegation gegen den SV Alberweiler II (4:1) und den damaligen Landesligisten SV Sulgen (2:1) durch.

Da gemäß Verbandsstatuten keine Spielgemeinschaft in der Landesliga spielen daruf, so wurde aus der SGM der FV Bad Saulgau. Um in der Spielklasse bestehen zu können ,verstärkte sich die Mannschaft mit Rebekka Beck (SV Alberweiler) und Torjägerin Luka Restle (SG Fulgenstadt). So verfügt der FV nun, neben Vanessa Birkle, die mit 19 Toren maßgeblichen Anteil am Aufstieg hatte, mit Restle über zwei gefährliche Offensivspielerinnen. Nach einem 0:0 in Munderkingen und einem 2:1-Heimsieg gegen Eglofs hat der Tabellenvorletzte den Anschluss ans hintere Mittelfeld der Tabelle hergestellt – und könnte mit einem Sieg in Lindau die Abstiegszone verlassen.

Sollte es der Mannschaft von Lindaus Trainer Achim Schnober gelingen, die gefährliche Gästestürmerin Restle mit bislang sechs erzielten Toren in Schach zu halten, und seine Spielerinnen selber wieder treffen, könnte sich sie SpVgg mit einem Sieg vom Lindauer Publikum verabschieden. Schnober hofft auf einen ähnlich großen Zuschauerzuspruch, wie in den Heimspielen zuvor, als stets mehr als 100 Besucher kamen.