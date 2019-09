Letztes Ferienwochenende hat es in sich

Traditionell zum letzten Ferienwochenende in Bayern erfreut das bunte Markttreiben beim Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt auf dem Schrannenplatz Gäste und Einheimische. Unter dem Titel „Kunsthandwerk und Genuss“ finden Besucher dort laut Presemitteilung des Veranstalters am 7. und 8. September handwerkliche Kunst und kulinarische Köstlichkeiten. Die Inseleinzelhändler öffnen dazu am Sonntag ihre Läden und das kulturelle Angebot ist groß.

Das fröhliche Markttreiben auf dem Schrannenplatz, mit seinem vielfältigen Angebot, wurde deshalb bereits vor zwei Jahren geschmackvoll mit kulinarischen Köstlichkeiten erweitert und abgerundet: Neben liebevoll gefertigtem Kunsthandwerk gibt es allerlei Gaumenfreuden, heißt es in der Vorschau des Veranstalters weiter. Die Besucher dürfen sich durch handwerklich hergestellte Lebensmittel aller Art probieren, mit dem Fokus auf „bio“ und „aus der Region“ und in besonderer Qualität – und sie natürlich auch kaufen und mit nach Hause nehmen. So verwöhnt macht es doppelt Spaß, sich vom schönen Angebot überraschen zu lassen.

Mitten in der Atmosphäre des historischen Ensembles rund um den Diebsturm präsentieren die Kunsthandwerker Schmuck, Taschen, Hüte, Schals, individuelle Kleidungsstücke, handwerklich hergestellte Körperpflege, Töpferwaren, Gehäkeltes, Witziges und Beeindruckendes für Haus und Garten, Schönes aus Holz und Glas, Upcycling-Kunst, sinnliche Karten, kunstvolle Wandbilder, Spielzeug und vieles mehr, und einige lassen sich bei der Arbeit sogar über die Schulter schauen.

Am Sonntag, 8. September, öffnen zudem die Einzelhändler auf der Lindauer Insel in der Zeit von 12 bis 17 Uhr ihre Geschäfte, und laden zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Hier können Besucher ohne Zeitdruck bummeln und shoppen, die neue Herbstmode checken, sich über Rabattaktionen freuen, und dazwischen in den Cafés und Restaurants einen Boxenstopp einlegen.

Und damit nicht genug – an diesem letzten Ferienwochenende ist vieles los, was einen Besuch auf der Lindauer Insel schön und abwechslungsreich macht. An beiden Tagen ist nämlich auch die Sommerausstellung „Friedensreich Hundertwasser – Traumfänger einer schöneren Welt“ im Kunstmuseum am Inselbahnhof geöffnet.

Am Sonntag erfreut der Musikverein Oberreitnau mit dem Lindauer Hafenkonzert vor der stimmungsvollen Kulisse des Lindauer Hafens.

Und es gibt noch mehr Kultur: Am Sonntag ist auch „Der Tag des offenen Denkmals“ mit dem Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur”. Und die neue Brodlaube, das Kino Parktheater (Lindauer Nachkriegsmoderne), das Stadtarchiv, die Hundertwasser-Ausstellung (der Architekturdoktor und seine Manifeste gegen das moderne Bauen) und „Gefertigt in Lindau – Beispiele kleiner Fabriken auf der Insel“ bieten sicherlich ebenfalls interessante Einblicke.