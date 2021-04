Lesung mit Schriftstellerin Ulli Olvedi

Anlässlich des des Bodenseefestivals lädt das Theater Lindau am Sonntag, 9. Mai, um 19.30 Uhr, zur Lesung „Buddhismus und Wissenschaft – Wo Ost und West einander begegnen können“ mit der Schriftstellerin Ulli Olvedi.

Bekannt ist sie durch ihre Romane mit buddhistischem Hintergrund, einige davon Bestseller, wie auch durch ihre Sachbücher „Das Stille Qi Gong“ und „Die Energien des Lebens und des Sterbens“. Zugleich ist sie seit Jahrzehnten Seminarleiterin vorwiegend im Bereich Buddhismus bzw. buddhistische Psychologie; hauptsächliche Seminararbeit in der Akademie Aidenried am Ammersee und im buddhistischen Zentrum Rangjung Yeshe Gomde in Österreich. Karten kosten 18 Euro und ermäßigt 12 Euro.

Ulli Olvedi stellt das Buch vor, an dem sie gerade arbeitet. Darin bekommen ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit der östlichen Weisheit und die Rolle, welche die westliche Wissenschaft dabei spielte, einen Raum. Dass das Buch noch im Prozess des Werdens ist, passt zum Thema.

Die „Literatur in der Villa Lindenhof“ wird dieses Jahr aufgrund der geforderten Sicherheitsabstände im Theater Lindau stattfinden.