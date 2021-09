Lesung mit Mariele Millowitsch und Walter Sittler im Theater

Eine Lesung mit Mariele Millowitsch und Walter Sittler findet Samstag, 9. Oktober, und Sonntag, 10. Oktober, um jeweils 19.30 Uhr im Theater in Lindau statt.

Mariele Millowitsch und Walter Sittler interpretieren Szenen einer in die Jahre gekommenen Ehe in umwerfenden Dialogen und mit viel Selbstironie. Was ist geblieben nach 40 Jahren Ehe? Sind wir die, die wir gern wären? Fragen, denen Lore und Harry nicht länger ausweichen können. Er gönnt sich als Pensionär nach Jahrzehnten der Langeweile im Bauamt jetzt sein Weißbier, den Garten und Golf mit Kumpel Ede. Sie arbeitet noch als Bibliothekarin und zögert, ihr Leben zwischen Büchern und Autoren aufzugeben. Beide haben Angst vor der gemeinsamen Zeit zuhause, wenn kein Ausweichen mehr möglich ist. Der Abend macht aber auch Hoffnung, weil klar wird, dass Liebe eben nicht nur die Erotik der frühen Tage, sondern auch das Neu-Erkennen der späten Jahre beinhaltet.

Mariele Millowitsch und Walter Sittler sind ein fabelhaft eingespieltes Team, ohne jemals in Routine zu erstarren. Ihre „Alte Liebe“ macht bewusst, wie zerbrechlich das Leben ist. Und wie kostbar die verbleibende Zeit.