Lesung, Gesang, Gitarre und Klavier

Einen „besonderen Abend mit einem besonderen Künstler“ kündigt der Zeughausverein für Donnerstag, 10. Mai um 20 Uhr an. Max Prosa, 27-jähriger Berliner, hat Anfang des Jahres sein vielbeachtetes viertes Album „Heimkehr“ veröffentlicht. Zeitgleich erschien im Schwarzkopf-Verlag das Buch „Im Stillen“ mit Gedichten und Kurzgeschichten. „Am Anfang war der Text. Worte, Verse, Reime – noch nie hatte Max Prosa Probleme, seine Gedanken und Beobachtungen zu Papier zu bringen. Prosa hätte ein großer Dichter werden können, aber er hatte mehr im Sinn: seine Poesie mithilfe von Musik in einen neuen Kontext zu überführen und so ein großes organisches Ganzes zu erschaffen.“

Im Zeughaus präsentiert er nun in Wohnzimmeratmosphäre Songs, Gedichte und Kurzgeschichten – ganz reduziert auf Lesung und Gesang, Gitarre und Klavier. „Oft wird er als ein deutscher Bob Dylan bezeichnet. Wir freuen uns aber auf einen eigenständigen Songschreiber, der sich wohltuend von den Tim Bendzkos und Andreas Bouranis abhebt“ schließt der Lindauer Kulturverein seine Ankündigung.

Karten gibt es zu 16 Euro, ermäßigt für 12 Euro in „Die Handlung“ (Fischergasse 4) und an den bekannten Vorverkaufsstellen (Lindaupark, Stadttheater, Tourist-Info) sowie im Internet unter unter www.zeughaus-lindau.de; Restkarten stehen an der Abendkasse zum Verkauf.