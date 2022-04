Leon Jost fährt die Tagesbestzeit

Gute Leistungen haben die Mitglieder des Skiclubs Bodensee Lindau bei den Clubmeisterschaften Ski alpin und Ski Nordisch des Skiclub Bodensee gezeigt. Während für die Alpinen ein Riesenslalom an der neuen Hochsiedelbahn im Skigebiet Hündle-Thalkirchdorf auf dem Programm stand, mussten die Langläufer einen Rundkurs in Balderschwang bewältigen.

Am Hündle hatte SCB-Vorstand und Renntrainer Tobias Baader auf einer laut Mitteilung „griffig-harten Piste“ einen flüssigen Lauf gesteckt. Die jüngsten Teilnehmer waren drei Jahre alt. Sie fuhren in ihrem ersten Rennen einen verkürzten Bambini-Lauf. Die Bestzeit bei den Schülerinnen/Frauen fuhr die 13-jährige Lea Bauer. Sie wurde damit Clubmeisterin vor Franziska Haser (SCB-Renntrainerin) und der 15-jährigen Giulia Stolze. Die Tagesbestzeit fuhr Leon Jost (14 Jahre), er siegte bei den Schülern/Männern vor Renntrainer Dimo Dichev und Jochen Bauer (AK männlich). In der Familienwertung gewann Familie Bauer (Jochen, Lea, Linn) vor Familie Caprano (Tim, Felix, Thomas) und Familie Grauer (Pius, Lotta, Jochen).

Für die Langläufer organisierte Sportwart Konny Grünenburg in Balderschwang einen Rundkurs von 1,7 Kilometern Länge, den die Schüler und Frauen einmal, die Männer zweimal laufen mussten. Den Clubmeister-Titel sicherte sich Johannes Brockmann vor Konny Grünenburg und Roland Grübel. Bei den Frauen gewann Anne Brockmann vor Franziska Haser. Linn Bauer und Luca Jost wurden Schüler-Clubmeister.