Lennart Jauch siegt fürs Regionalteam Westallgäu

„Sonnig und pulverhart“ – so war vor Kurzem in Balderschwang beim Riesenslalomrennen der Lena-Weiss-Cupserie die Schneelage gewesen. „Sonnig und fester Altschnee“ war am Tag darauf am Oberjoch beim Slalomwettbewerb angesagt. Die abschließenden beiden Rennen waren der Abschluss einer der seit dem Herbst laufenden Rennserie im alpinen Skisport. Beide Male an dem Wochenende stand auf dem Stockerl bei den U14 männlich Lennart Jauch vom Regionalteam Westallgäu.

Im Riesenslalom war er der Schnellste, beim Slalom kam er auf den dritten Platz. Gleichzeitig bedeutete dies für den Skinachwuchs des TSV Gestratz (Jahrgang 2005) auch den Gesamtsieg innerhalb der allgäuweiten Rennserie der Jahrgänge 2003 bis 2006.

Laut Pressemitteilung griff der Veranstalter RG Burig Mindelheim das erste Mal in diesem Rennwinter auf die Piste „Alte Standard“ in Balderschwang zurück. Dort steckten die Verantwortlichen zwei flüssige Läufe mit je 34 Flaggentoren und 33 Richtungsänderungen. Aus dem Regionalteam Westallgäu gelang einzig Flores Jall vom SC Scheidegg bei den U14 weiblich mit Rang neun der Sprung in die Top Ten. Bei der U16 weiblich schafften dies Paula Veit vom Ski-Club Bodensee Lindau, ebenfalls mit Platz neun, und Elena Nausester vom SC Oberstaufen als Zehntplatzierte.

Zahlreiche Top-Ten-Platzierungen

Neben Sieger Lennart Jauch fuhr Nemo Bauer vom SCB Lindau Rang sieben bei den U14 männlich heraus. In der Altersklasse U16 männlich durfte Willi Wilfer vom SC Steibis-Aach mit Rang fünf ebenfalls zur Siegerehrung der besten Fünf jeder Altersklasse. Severin Bernhard vom SCB Lindau und Ferdinand Ballerstedt vom SV Maierhöfen-Grünenbach beendeten als Neunter und Zehnter das Rennen.

Das Sonntagsrennen am Grenzwieslift im Oberjoch wurde vom SV Hindelang organisiert. Beide Durchgänge mit jeweils 46 Slalomtoren und 44 Richtungsänderungen waren fair gesteckt – was auch die geringe Ausfallquote von lediglich 16 von 85 angetretenen Läufern vermuten lässt. Innerhalb der Top Ten bei den U14 landeten mit Lennart Jauch als Dritter, Nemo Bauer als Sechster und Kim-Noah Dehn vom TSV Gestratz als Neunter sowie Susanna Roth vom SV Maierhöfen-Grünenbach als gute Fünfte und Flores Jall auf Rang zehn insgesamt fünf Schützlinge von Regionalteam-Trainer Herbert Hörburger. Bei den U16 schafften es nur Paula Veit als Neunte sowie Ferdinand Ballerstedt als Siebter unter die besten Zehn.

Im Anschluss an das Rennen fand auch die Gesamtsiegerehrung statt. Ganz oben stand hier Lennart Jauch vom TSV Gestratz.