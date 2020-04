Lennart-Bernadotte-Medaille für Edmond Fischer

Dem Nobelpreisträger Edmond Fischer, der am Montag, 6. April 2020, seinen 100. Geburtstag gefeiert hat, wird die Lennart-Bernadotte-Medaille verliehen. Dies teilen die Lindauer Nobelpreisträgertagungen in einem Presseschreiben mit. Bei der Lennart-Bernadotte-Medaille handelt es sich um die höchste Würdigung des Kuratoriums für die Tagungen der Nobelpreisträger in Lindau. Lennart Graf Bernadotte af Wisborg zählt mit den Lindauer Ärzten Franz Karl Hein und Gustav Wilhelm Parade zu den drei Gründervätern der Lindauer Tagungen.

Seine Tochter Bettina Gräfin Bernadotte ist heute Präsidentin des Kuratoriums: „Natürlich habe ich einen besonderen Bezug zu dieser Auszeichnung, mit der seit 2002 erst zehn herausragende Persönlichkeiten geehrt wurden. Edmond Fischer ist wahrlich ein würdiger Träger. Bei seinen bisher elf Besuchen unserer Tagungen hat er viele junge Forscher für die ‚Schönheit der Wissenschaft‘ begeistert, wie er es einmal selbst formuliert hat“, sagt die Gräfin.

Noch bevor er 1992 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin erhielt, war Fischer schon von dem Generationen übergreifenden wissenschaftlichen Austausch in Lindau begeistert. Wie es der Zufall so wollte, fand im folgenden Jahr die Tagung in „seiner“ Disziplin statt, an der er gleich teilnahm – zusammen mit 20 anderen Laureaten und 375 Nachwuchswissenschaftlern.

Seitdem hat er die Lindauer Nobelpreisträgertagungen mit seinem Wirken auf der ganzen Welt in vielfacher Hinsicht unterstützt und ist zu einem echten „Lindau Friend“ geworden. So geht die erste institutionelle Förderung der Lindauer Tagungen von einer US-amerikanischen Stiftung auf seine Vermittlung und Expertise zurück. 2018 wurde vom Eddy Fischer Fonds der Bert und Kuggie Vallee Foundation ein „Eddy Fischer Stipendium“ ausgelobt. Es ermöglicht herausragenden weiblichen Post-Doc-Nachwuchswissenschaftlern der Medizin oder Physiologie, an den Lindauer Tagungen teilzunehmen.

Ursprünglich war geplant, dem Jubilar die Medaille im Rahmen der diesjährigen Tagung zu überreichen – er hatte die feste Absicht, wieder nach Lindau zu reisen und die Life Lecture zu halten.

In der gegenwärtigen Situation wird die Kuratoriumspräsidentin die Verleihung in den nächsten Tagen per Videotelefonat symbolisch vorwegnehmen. Persönlich übergeben werden kann die Auszeichnung dann, sobald die ebenfalls für dieses Frühjahr geplante Reise von Mitgliedern der Stiftung und des Kuratoriums in die USA nachgeholt wird – spätestens dann bei der Tagung im kommenden Jahr 2021.