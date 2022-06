Lena Rummel spielt „Herzstücke“ auf ihrer Harfe

Erstmals nach langer Pandemie-Pause öffnet die Kröll-Kapelle am Alten Friedhof in Aeschach seine Türe zu einem Konzert. Der Förderverein Lindauer Kulturerbe Alter Friedhof erhielt von der Lindauerin Lena Rummel eine Zusage für ein Harfenkonzert am Freitag, 10. Juni, um 19 Uhr. Darüber ist der Verein sehr glücklich, zumal die Künstlerin sich in der Lindauer Region schon einen sehr guten Namen erworben hat, heißt es in einer Presseankündigung des Vereins. „Herzstücke“ betitelt Lena Rummel die Auswahl ihrer Darbietungen, mit denen sie die Herzen der Menschen in unsicheren Zeiten erreichen will. Erstmals wird eine Harfe den akustisch anspruchsvollen Raum der historischen Friedhofskapelle verzaubern. Die meisten Stücke sind eigene Kompositionen, und sicher wird das schöne Instrument mit seinem wunderbaren Klang zu einem ganz besonderen Musikerlebnis beitragen. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen, damit die Kunst angemessen honoriert werden kann. Parkplätze gibt es nicht, aber mit dem Stadtbus ist der Alte Friedhof vom ZUP aus gut erreichbar.