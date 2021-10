Leistungsabzeichen erfolgreich abgelegt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine Gruppe der Lindauer Feuerwehr Löschzug Hauptwache, legte am 17.09.2021 die Prüfung für das Leistungsabzeichen „Die Gruppe im Löscheinsatz“ erfolgreich ab. Vorausgegangen waren vier Übungsabende, an welchen sich die ehrenamtlichen Teilnehmer intensiv darauf vorbereiteten.

Bestandteil der Abnahme ist es, unter den kritischen Augen der drei Schiedsrichter des Landkreises, einen Löschangriff mit drei Leitungen innerhalb von 190 Sekunden durchzuführen, gefolgt durch das Kuppeln von vier Saugschläuchen. Vorab wurden von den Teilnehmern Knoten und Stiche, Zusatzaufgaben unterschiedlicher Leistungsstufen, sowie Theoriefragen abgefragt.

Sowohl Vorbereitung als auch Durchführung der Prüfung erfolgten unter strenger Beachtung der Infektionsschutzmaßnahmen. Alle Teilnehmer haben die Prüfung mit Erfolg abgelegt. „Gerade in Zeiten, in denen auf kameradschaftliche Aktivitäten weitestgehend verzichtet werden muss, ist die Durchführung von Leistungsprüfungen ein guter Beitrag zur Teamarbeit. Die erfolgreich absolvierte Prüfung, bei der die gemeinsame Leistung unter Zeitdruck im Fokus steht, steht exemplarisch für ein gut funktionierendes Team.“, so Kommandant Max Witzigmann.

Die Feuerwehr Lindau gratuliert zur bestandenen Prüfung!